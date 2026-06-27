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Djokovic e decis să cucerească al optulea titlu la Wimbledon: „Sunt în formă maximă”

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Aflat spre finalul carierei, Novak Djokovic are speranțe mari pentru actuala ediție a turneului de la Wimbledon, pe care l-a câștigat de șapte ori până acum. El spune că este într-o formă mult mai bună decât la Roland Garros.

Novak Djokovic a cucerit de șapte ori trofeul de la Wimbledon (FOTO: Profimedia)
Novak Djokovic a cucerit de șapte ori trofeul de la Wimbledon (FOTO: Profimedia)

Djokovic a explicat, într-o conferință de presă, că se declară mai bine pregătit pentru Wimbledon decât a fost la Roland Garros și spune că iarba londoneză ar putea fi suprafața potrivită pentru a-și regăsi cel mai bun nivel, după problemele medicale care l-au ținut departe de circuit în primăvară. El a spus că turneul de la Roland Garros a venit prea devreme pentru el, în condițiile în care nu avusese meciuri oficiale înainte de revenirea pe zgură. „Știam că faptul că nu jucasem niciun meci oficial în circuit și că ajungeam la Roland Garros practic fără nicio pregătire avea să fie destul de dificil”, a spus Djokovic, potrivit L'Équipe.

Sârbul a recunoscut că Grand Slamul de la Paris a fost extrem de solicitant din punct de vedere fizic, mai ales după meciurile lungi disputate acolo. „Roland Garros a fost extenuant fizic, foarte solicitant. Cele trei meciuri pe care le-am jucat au durat fiecare aproape patru ore”, a adăugat Djokovic, care a fost eliminat în turul al treilea de brazilianul Joao Fonseca, după un duel de cinci seturi.

Înaintea revenirii pe iarba de la All England Club, Djokovic spune că starea sa este mai bună și că Wimbledon a fost principalul obiectiv al perioadei de recuperare. „Cred că sunt mai bine pregătit aici decât am fost pentru Roland Garros. Evident, în comparație cu zgura, nu trebuie să depui la fel de mult efort fizic pe iarbă. Asta mi se potrivește mai bine”, a declarat fostul număr 1 mondial.

Sfaturile lui Djokovic pentru jocul pe iarbă: „Totul este imprevizibil”

„Mi-am propus să ating forma maximă la Wimbledon, după accidentarea la umăr care m-a ținut departe de circuit timp de câteva luni în primăvară. Sper să am un turneu reușit aici”, a continuat Djokovic, conform declarațiilor preluate de Agerpres. Întrebat despre condițiile de joc de la Wimbledon, unde temperaturile ridicate din ultimele zile au afectat suprafața, tenismenul sârb a explicat că iarba devine mai imprevizibilă în astfel de condiții. „Aceasta a fost una dintre cele mai fierbinți săptămâni pe care le-am trăit în peste douăzeci de ani la Wimbledon. Și asta are un impact, pentru că este o suprafață vie”, a spus Djokovic.

El a precizat că, atunci când temperaturile sunt foarte ridicate, iarba se schimbă, iar săritura mingii poate deveni mai joasă. „Iarba este mereu alunecoasă. Până acum, am avut norocul să joc un meci demonstrativ și câteva seturi de antrenament fără să alunec sau să cad o dată pe teren”, a afirmat Djokovic, zâmbind. „Trebuie să fii mereu puțin mai atent la cum te miști, comparativ cu alte suprafețe”, a completat el.

Djokovic, încântat de exemplul dat de revenirea Serenei Williams

Djokovic a vorbit și despre revenirea Serenei Williams la Wimbledon, una dintre cele mai urmărite povești ale turneului. Sârbul a spus că o admiră profund pe americancă, atât pentru cariera ei, cât și pentru efortul depus pentru a reveni pe teren după mai mulți ani de absență. „Întotdeauna i-am admirat cariera, parcursul și povestea. Și pe a lui Venus, desigur”, a declarat Djokovic.

Fostul lider mondial a subliniat că revenirea Serenei, după ce a devenit mamă de două ori, este un exemplu pentru întreaga lume a sportului. „Faptul că se întoarce după ani de absență din turneu, după ce a avut doi copii, și depune atât de mult efort este remarcabil”, a spus el.

Djokovic a dezvăluit că i-a transmis personal Serenei Williams cât de mult îl inspiră încercarea ei de a reveni la cel mai înalt nivel. „I-am spus că, orice s-ar întâmpla, ceea ce face ea reprezintă o adevărată sursă de inspirație pentru mine personal”, a afirmat sârbul.

Novak Djokovic și Serena Williams sunt prieteni de ani buni (FOTO: Profimedia)
Novak Djokovic și Serena Williams sunt prieteni de ani buni (FOTO: Profimedia)

El a remarcat și intensitatea cu care Serena se pregătește înaintea turneului. „O văd la sală mai des acum decât cred că am văzut-o vreodată în perioada de vârf a carierei sale. Acest lucru îmi arată că își dorește cu adevărat ca totul să meargă cât mai bine”, a spus Djokovic.

Sârbul speră ca Serena Williams să se bucure de această revenire, indiferent de rezultatele pe care le va obține la Wimbledon. „Efortul pe care îl depune este admirabil. Toate privirile sunt ațintite asupra ei și a revenirii sale. Sper doar să se bucure de ea, pentru că o merită cu adevărat”, a mai spus Djokovic. „A făcut istorie și a devenit o legendă de-a lungul carierei sale. Merită toate aplauzele pe care le va primi”, a încheiat sârbul.

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