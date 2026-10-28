Surpriză uriașă în Cupa Ligii engleze, Arsenal a fost eliminată de o echipă din liga a 4-a!

Programat în Cupa Ligii engleze la fotbal, meciul dintre Fleetwood și Arsenal Londra s-a încheiat cu o mare surpriză. Campioana Angliei a fost eliminată după o evoluție neconvingătoare și lovituri de departajare (1-1 și 3-5). Arsenal ajunsese în finală în ediția precedentă a competiției.

Echipa din Fleetwood a dat lovitura în Cupa Ligii Engleze Foto: Fleetwood Town Football Club

„Tunarii” au căzut rapid în capcana întinsă de „Cod Army”.Apatici, oamenii lui Mikel Arteta nu au reușit să se impună. Mai mult decât atât, jucând cu o agresivitate pronunțată și menținând un bloc defensiv compact, gazdele au deschis scorul în minutul 21 prin tânărul atacant Aaron Loupalo-Bi (20 de ani). Golul a fost facilitat de pasivitatea defensivei londoneze și de o intervenție neconvingătoare a portarului Illan Meslier, aflat la prima sa apariție la nivel profesionist după 577 de zile.

Evoluând într-o atmosferă ostilă, creată de fanii celor de la Fleetwood, londonezii n-au reușit decât să egaleze prin Viktor Gyökeres (min. 50). Suedezul a reușit să încheie o perioadă de 15 meciuri în care nu reușise să înscrie.

Situația s-a complicat și mai mult pentru Arsenal atunci când Max Dowman (16 ani) a văzut un cartonaș roșu direct în minutul 85. În prelungiri, Lynch, portarul celor de la Fleetwood, a apărat un balon șutat de Ben White, de la mică distanță.

La loviturile de departajare, goalkeeper-ul gazdelor a reușit parada decisivă în fața lui Bruno Guimarães. Pentru Fleetwood au transformat Coughlan, Neal, Davies, Cannon și Haughey, iar pentru Arsenal au făcut-o Odegaard și Havertz, Gyokeres.

La final, suporterii orașului cu o populație de 26.000 de locuitori din nordul Angliei au invadat terenul, sărbătorind calificarea cu entuziasm. E de spus că Fleetwood ocupă locul 18 în al patrulea eșalon al fotbalului englez.

În această seară se vor disputa alte cinci meciuri din optimile de finală: Manchester City - Brighton (21.30 / Digi Sport 4), Bournemouth - Aston Villa (21.45 / Digi Sport 4 înregistrat), Fulham - Crystal Palace (21.45), Sunderland - Brentford (21.45) și Liverpool - Chelsea (22.00 / Digi Sport 2 / Prima Sport 2). Partida Everton - Newcastle e programată mâine, la 21.45.