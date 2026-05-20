Echipa de fotbal Arsenal Londra este din nou campioana Angliei după o așteptare de 22 de ani.

Sărbătoarea a izbucnit în momentul în care a apărut vestea remizei, scor 1-1, dintre Bournemouth și Manchester City, un rezultat care a asigurat matematic titlul din Premier League pentru „gunners” cu o rundă înainte de finalul sezonului.

În interiorul centrului de antrenament, jucătorii și personalul au declanșat petrecerea, una emoționantă, cu scandări și îmbrățișări.

Videoclipurile au devenit instantaneu virale. Un triumf construit de-a lungul anilor de spaniolul Mikel Arteta, culminând cu o noapte care va intra în istoria clubului.

Felicitări de la rivali

Pep Guardiola (55 de ani), tehnicianul vicecampioanei din acest sezon Manchester City, a oferit prima reacție după remiza cu Bournemouth, scor 1-1, într-un meci care a decis noua campioană a Angliei. Tehnicianul „cetățenilor” a vorbit despre meciul care a consfințit pierderea titlului:

„A fost un meci dificil, știam că va fi așa. Ei au avut 10 zile de pregătire și au multă energie. Am luptat și am găsit un gol pe final, dar a fost prea târziu. Am fi putut juca mâine sau joi, dar programul este cum este. Am folosit mulți mijlocași pentru a încerca să le controlăm tranzițiile. Jucătorii au dat totul în acest sezon, în condiții dificile. Am fost aproape. În numele tuturor celor de la Manchester City, îl felicităm pe Mikel Arteta și pe toți cei din staff, jucători și fani pentru câștigarea Premier League. Merită”.

Întrebat despre zvonurile privind plecarea, Guardiola a clarificat situația contractului. „Mai am un an de contract. Voi vorbi cu președintele la finalul sezonului. Nu vă voi spune aic, trebuie să discut cu președintele, cu jucătorii și cu stafful meu”, a declarat tehnicianul, potrivit The Guardian.