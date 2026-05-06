Liga Campionilor la fotbal: PSG - Arsenal Londra, finala de la Budapesta

PSG își va apăra trofeul pe 30 mai, în finala Ligii Campionilor de la Budapesta, în fața formației engleze Arsenal Londra. Campioana Franței s-a descotorosit miercuri seară, în semifinale, de Bayern Munchen, cu 6-5 la general.

După un spectaculos 5-4 în tur, la Paris, trupa spaniolului Luis Enrique a deschis scorul în Bavaria în minutul 3, prin „Balonul de Aur” Ousmane Dembele, din pasa georgianului Kvaratskhelia, apoi a închis jocul.

A primit gol doar în prelungiri (90+4) de la Harry Kane (ajuns la 14 goluri în 13 jocuri de Ligă), dar Bayern n-a mai avut timp să mai înscrie o dată și să ducă meciul în prelungiri. S-a terminat 1-1, cu PSG bucuroasă la final.

Campioana Germaniei a fost nemulțumită de anumite decizii ale arbitrului, care n-a sancționat câteva hențuri comise de oaspeți.

Arsenal Londra s-a calificat în finală după 2-1 la general cu Atletico Madrid. „Tunarii” n-au câștigat niciodată trofeului. Au jucat finala în 2006.