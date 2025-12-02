Surpriză neașteptată: Adi Vasile și-a găsit echipă nouă, după despărțirea de CSM București

Adrian Vasile (43 de ani) nu revine deocamdată în handbal, după despărțirea de CSM București. În locul unui nou contract pe bancă, tehnicianul a semnat cu una dintre cele mai urmărite producții TV din România.

Fostul selecționer al naționalei feminine va fi noul prezentator al emisiunii Survivor, show care va debuta în luna ianuarie, potrivit observatornews.ro.

Contract în valoare de aproximativ 6.000 de euro

Adi Vasile va petrece aproximativ șase luni în mijlocul Oceanului Atlantic, acolo unde se filmează competiția. El va încasa în jur de 6.000 de euro pe lună pentru acest rol, potrivit GSP.

Spre comparație, la ediția trecută, concurenții primeau între 3.000 și 5.000 de euro pe săptămână, iar cel mai bine plătit a fost Jador, cu 10.000 de euro săptămânal.

Noua provocare vine la scurt timp după ce antrenorul a fost demis de CSM București la începutul lunii noiembrie, deși avea un salariu de aproximativ 10.000 de euro pe lună la clubul finanțat de Primăria Capitalei.

Adi Vasile: ”Acum o să conduc supraviețuitori”

Adi Vasile a oferit deja și prima reacție după semnarea contractului, mărturisind că abia așteaptă să înceapă această etapă total diferită din cariera și viața sa.

„Am condus campioni, acum o să conduc supraviețuitori. Cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante ca să câștigi o competiție precum Survivor.

Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de alte parte ar fi să ai o putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg.

Cred că momentele cruciale de Survivor le voi trăi fix ca la meci. Sunt convins că va fi o competiţie foarte acerbă, sunt sigur că acea luptă este într-adevăr de supravieţuire şi atunci voi fi conectat 100% cu concurenţii noştri.

O să fie un show foarte intens în primul rând! Survivor vine cum multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai și ești obișnuit acasă, iar toate acestea te vor scoate dintr-o zona de confort”, a declarat Adi Vasile, pentru sursa citată.

Adi Vasile, ultima experiență pe banca lui CSM București

Ultima aventură a lui Adi Vasile pe banca tehnică a CSM București s-a încheiat brusc la începutul lunii noiembrie, după o serie de rezultate sub așteptări. Campioana României bifase doar două victorii în primele șase meciuri din grupele Ligii Campionilor, iar conducerea a decis schimbarea antrenorului.

Tehnicianul revenise în acest sezon la clubul din Capitală, pe care l-a mai condus între 2019 și 2024, după o perioadă de cinci ani în care fusese antrenor secund (2014–2019).