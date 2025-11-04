Cutremur la CSM București: Adi Vasile concediat, Cristina Vărzaru pleacă și ea

CSM București a anunțat despărțirea de antrenorul principal Adrian Vasile, la doar două zile după eșecul de pe teren propriu cu Odense, scor 30-36, în Liga Campionilor. În aceeași zi, Cristina Vărzaru și-a dat demisia din funcția de team-manager al echipei.

„CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile. Decizia a fost adoptată în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în acest sezon.

Dacă pe plan intern echipa a fost neînvinsă și a respectat obiectivele, parcursul în EHF Champions League nu a reflectat pe deplin așteptările clubului.

De asemenea, am acceptat demisia team-manager-ului Cristina Vărzaru. Le mulțumim pentru profesionalism și dăruire și le urăm succes în carierele viitoare”, a transmis clubul printr-un comunicat oficial.

Până la numirea unui nou antrenor, echipa va fi condusă interimar de antrenorul secund Iulia Curea, care ocupă și postul de secund la naționala României. CSM trebuie să se miște rapid, având în vedere că la finalul lunii noiembrie urmează Trofeul Carpați și Campionatul Mondial.

Mandat scurt, rezultate slabe în Champions League

Adrian Vasile a preluat echipa în vară, după demisia neașteptată a lui Helle Thomsen, și a strâns 13 meciuri în mandatul recent încheiat. A câștigat Supercupa României și a înregistrat victorii pe linie în Liga Florilor, însă jocul nu a convins niciodată complet.

În Liga Campionilor, rezultatele au fost dezamăgitoare: 4 înfrângeri în 6 meciuri, CSM ocupând locul 6, ultima poziție care permite calificarea în play-off.

În trecut, Vasile a mai pregătit CSM între 2019 și 2024, oprindu-se de 5 ori în sferturile Ligii Campionilor.

Război politic și contract controversat

Surse din handbalul românesc susțin că la CSM există și un conflict politic între USR și PNL pentru controlul clubului.

De asemenea, contractul lui Vasile a fost identic cu cel precedent: 10.000 de euro/lună plus un bonus de 6 salarii integrale în caz de demitere, bani pe care îi va încasa în continuare, chiar dacă nu își va găsi alt angajament.

Contractul a fost semnat de președintele Iulian Pîslaru (USR) și de managerul operațional Bogdan Socolovici (PNL).

Astfel, mandatul lui Adi Vasile se încheie după o perioadă tensionată, marcată de rezultate slabe în Liga Campionilor și de presiunea fanilor și a conducerii.