La Genoa, Stanciu mai prinde loc de titular doar la echipa secundă. Trupa lui Șucu, umilită în Cupa Italiei

Internaționalul român Nicoae Stanciu (32 de ani) încearcă să arate la echipa de fotbal care l-a legitimat surprinzător astă-vară, Genoa, că poate fi un element util pentru viitor, însă nu izbutește să impresioneze și pare că are zilele numărate.

Folosit astăzi titular în Coppa Italia, căpitanul tricolorilor de la Euro 2024 a fost păstrat pe teren până în minutul 71, când i-a lăsat locul paraguayanului Hugo Francisco Cuenca Martinez. Genoa a folosit în Cupă garnitura de rezervă.

Stanciu nu mai jucase pentru „Grifoni” de pe 29 septembrie, de la 0-3 acasă cu Lazio Roma. A intrat atunci în minutul 68, meciul contând pentru runda a 5-a din Serie A.

Atalanta s-a impus azi, în Cupă, cu 4-0, jocul fiind disputat la Bergamo. Genoa n-a avut nicio șansă, mai ales că din minutul 36 a rămas în 10 oameni, fiind eliminat italianul Seydou Fini (19 ani).

Pentru gazde au punctat albanezul Berat Djimsiti (minutul 19), olandezul Marten de Roon (minutul 54), croatul Mario Pasalic (82) și italianul Honest Ahanor (90+1).

În sferturile de finală, Atalanta o va înfrunta pe Juventus Torino, care ieri, la Torino, a dispus cu 2-0 de Udinese, pentru care portarul român Răzvan Sava (23 de ani) a fost integralist.

Pentru Genoa, grija cea mare este să nu retrogradeze. Este pe locul 16 în Serie A, cu 11 puncte adunate în 13 etape, la doar un punct de locul 18, ultimul care trimite în Serie B, ocupat de Pisa lui Marius Marin.

Raț, despre Stanciu: „Este într-o perioadă de evaluare”

Nu se știe dacă Stanciu va rămâne din iarnă la Genoa, fiind dorit în Serie A de formația Lecce, iar din Superligă îl cere Rapid, club deținut de Dan Șucu (62 de ani), patron și la Genoa.

În tentativa de a-și păstra prima poziție în Superligă și de a pune mâna pe Cupă, Rapid are gânduri să se întărească în pauza de iarnă. Nicolae Stanciu a devenit o țintă. Internaționalul român s-a confruntat cu o problemă medicală, dar în ultimele patru etape a fost apt de joc, însă a rămas de fiecare dată pe banca de rezerve.

Chiar dacă nu l-a folosit deloc, Daniele De Rossi, instalat la începutul lunii noiembrie pe banca tehnică de la Genoa, și-ar fi format o părere foarte bună despre Nicolae Stanciu. Răzvan Raț, membru în conducerea clubului Genoa, a transmis că Daniele De Rossi îi apreciază atât valorea fotbalistică a lui Stanciu, cât și rolul pe care îl are în vestiar.

„La momentul ăsta, a venit după o accidentare, avem un antrenor nou, este într-o perioadă de evaluare”, a spus aseară Răzvan Raț.