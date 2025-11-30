Din ce a făcut Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, o avere de 300 de milioane de euro

Universitatea Craiova pleacă an de an ca favorită la titlu, însă oltenii clachează pe parcursul campionatului, chiar dacă beneficiază de o bună stabilitate financiară. În acest sezon, deși au pornit ca din pușcă în Superliga, ”juveții” au trecut printr-o perioadă mai slabă, însă au reparat eșecurile de pe plan intern cu rezultate spectaculoase în Conference League, unde sunt aproape de o calificare în primăvara europeană.

Cu toate sincopele din ultimii ani, când a ratat chiar și la mustață titlul, Universitatea Craiova a avut mereu o stabilitate financiară, grație patronului Mihai Rotaru. Asta pentru că omul de afaceri are o avere considerabilă, de 300 de milioane de euro, dacă e să ne luăm după estimările unui apropiat al acestuia, Dumitru Dragomir.

Însă puțini știu în ce domenii a făcut Rotaru banii, care a investit mai mult de 25 de milioane de euro din momentul în care a devenit acționar majoritar al clubului oltean. Acesta a dezvăluit că principalele sale afaceri sunt în agricultură, energie, imobiliare și bursă. ”Business-urile principale sunt agricultura și energia. Dar și real estate-ul, care în momentul de față e înghețat. Adică am un portofoliu de imobiliare, dar nu fac dezvoltări în acest moment.

Proprietar pe 4.000 de hectare de teren arabil

Sunt un investitor mare în agricultură. Sau hai să-i spunem mediu. Sunt axat pe județele Dolj și Olt, la granița dintre ele. Acolo facem agricultură, dar și energie. Am undeva la 30 de utilaje, dar e mai puțin important numărul lor. Nu am mai multe, că nu suntem Insula Mare a Brăilei. Lucrăm la 4.000 de hectare pe care le avem în proprietate.

Este o afacere interesantă. Banii sunt în principal din agricultură, energie și bursă. În momentul de față, participațiile mele s-au redus semnificativ. Cu ceva ani în urmă, eram unul dintre cei mai importanți investitori în Bursa de Valori București”, declara Mihai Rotaru pentru gsp.ro.

La Craiova mai sunt alți 11 acționari

Însă Universitatea Craiova nu este finanțată numai de acționarul majoritar, ci și de mai multe persoane care nu ies în față, în total 12 acționari. “Lista de acționari este deschisă în continuare, dar ne uităm cu atenție. Este un grup mult prea frumos în acest moment, suntem împreună, comunicăm foarte bine, este un lucru care merge”, a mai declarat Mihai Rotaru.

Potrivit bilanțului din anul 2024, Mihai Rotaru a investit 23 de milioane de euro la Universitatea Craiova, iar clubul s-a împrumutat cu 13 milioane de euro. Alte 3,4 milioane de euro au venit anul trecut de la sponsori, 2,3 milioane de euro din drepturile de televizare, iar 1,5 milioane de euro au intrat în conturile clubului din biletele și abonamente.