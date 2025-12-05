Revenire surpriză în Superliga. Mircea Rednic a fost contactat și ar urma să meargă la negocieri. Ar putea fi singura șansă a clubului

Rămas fără echipă din 27 august, după despărțirea prematură de Standard Liege, colaborare întreruptă după doar cinci meciuri din cauza unor divergențe cu directorul sportiv, Mircea Rednic ar putea reveni rapid în fotbalul românesc.

Hermannstadt, rămasă fără antrenor după rezilierea amiabilă a contractului cu Marius Măldărășanu, caută de urgență un tehnician care să redreseze situația echipei.

Conform as.ro, clubul sibian l-a inclus pe Rednic pe lista scurtă de antrenori doriți și îl așteaptă la discuții în perioada imediat următoare.

Pe lista de opțiuni alături de Mutu, Munteanu și Oprița

În prima fază, conducerea sibiană a analizat mai multe opțiuni. Adrian Mutu a fost considerat favorit, însă negocierile nu au avansat. Ulterior au fost luați în calcul Dorinel Munteanu și Daniel Oprița, însă pista Oprița a fost abandonată din cauza unei clauze de 50.000 de euro pe care acesta o are la Steaua.

Rednic, care anterior experienței din Belgia a antrenat UTA Arad între aprilie 2023 și vara lui 2025, ar putea deveni noul om responsabil de redresarea formației sibiene.

Sibienii, pe penultimul loc în clasament

Hermannstadt traversează o perioadă delicată în campionatul intern, ocupând penultimul loc în Superliga, cu doar 12 puncte strânse în 18 partide.

Poziția nu se va schimba nici după etapa a 19-a, rundă în care sibienii se pregătesc să joace în deplasare cu „U” Cluj, duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00.