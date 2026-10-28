Stan Wawrinka a jucat ultimul meci în circuitul ATP. De ce vine la București în decembrie

Învins de cehul Jiri Lehecka (5-7, 6-7/2), în primul tur al turneului ATP 500 de la Basel, Stan Wawrinka (41 de ani) s-a retras din activitatea competițională. În 12 decembrie, campionul elvețian va veni la București pentru a disputa două meciuri demonstrative.

Wawrinka și-a luat adio de la circuitul mondial Foto: EPAImages

Wawrinka și-a luat adio de la circuitul mondial în orașul natal al lui Roger Federer. Deși și-ar fi dorit să prelungească această călătorie cu încă câteva zile, acesta a disputat ultimul meci într-o sală arhiplină. Deși a avut nevoie de 22 de minute pentru a câștiga primul punct pe serviciul adversarului, el a ratat, la scurt timp după aceea, două ocazii de a se desprinde la 4-2 — singurele sale șanse de break din acest meci.

La 5-5, Wawrinka și-a pierdut serviciul, iar apoi a cedat și primul set. În setul secund, acesta a reușit să-și mențină serviciul până în tie-break, unde, la 2-6, Lehacka a avut patru mingi de meci. Și astfel s-a încheiat o carieră importantă a unuia dintre cei mai valoroși jucători de tenis din ultimele decenii.

Stan Wawrinka va reveni la București în 12 decembrie 2026 Foto: EPAImages

Stan Wawrinka va reveni la București în 12 decembrie 2026, dar nu pentru a disputa un meci oficial, ci pentru unul demonstrativ de retragere. Sub numele „Last Serve / Stan the Man: Backhand Super Show”, evenimentul se va desfășura la Sala Polivalentă din București. Se vor disputa un meci de dublu (Horia Tecău & Stan Wawrinka - Marius Copil & Karen Khachanov) și unul de simplu (Stan Wawrinka - Karen Khachanov).

E de amintit că în februarie 2004, pe când avea doar 19 ani, Wawrinka a debutat pentru echipa de Cupa Davis a Elveției chiar la București, într-o confruntare pierdută (3-6, 6-7/3, 3-6) cu Victor Hănescu. Din lotul elvețian făcea parte și Roger Federer, proaspăt instalat pe primul loc în clasamentul ATP. România a pierdut (2-3) acel meci cu Elveția.

În 2004, Wawrinka a debutat pentru echipa de Cupa Davis a Elveției la București Foto: EPAImages

Palmaresul lui Stan Wawrinka

16 titluri la simplu, inclusiv 3 de Grand Slam (Australian Open 2014, French Open 2015, US Open 2016), 1 titlu Masters 1000 (Monte-Carlo 2014) și 3 titluri ATP 500 (Rotterdam și Tokyo 2015, Dubai 2016)

1 medalie de aur olimpică (Beijing 2008, la dublu, alături de Roger Federer)

1 titlu în Cupa Davis (2014)

5 calificări la Turneul Campionilor (ATP Finals) (2013–2017), cu 4 participări (2013–2016) și 3 prezențe în semifinale (2013–2015)

63 de victorii împotriva unor adversari din top 10 (108 înfrângeri)

12 victorii împotriva „Big 3” (6–23 cu Djokovic, 3–23 cu Federer, 3–19 cu Nadal)