 Stan Wawrinka a jucat ultimul meci în circuitul ATP. De ce vine la București în decembrie | adevarul.ro
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Stan Wawrinka a jucat ultimul meci în circuitul ATP. De ce vine la București în decembrie

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Învins de cehul Jiri Lehecka (5-7, 6-7/2), în primul tur al turneului ATP 500 de la Basel, Stan Wawrinka (41 de ani) s-a retras din activitatea competițională. În 12 decembrie, campionul elvețian va veni la București pentru a disputa două meciuri demonstrative.

Wawrinka și-a luat adio de la circuitul mondial
Wawrinka și-a luat adio de la circuitul mondial Foto: EPAImages

Wawrinka și-a luat adio de la circuitul mondial în orașul natal al lui Roger Federer. Deși și-ar fi dorit să prelungească această călătorie cu încă câteva zile, acesta a disputat ultimul meci într-o sală arhiplină. Deși a avut nevoie de 22 de minute pentru a câștiga primul punct pe serviciul adversarului, el a ratat, la scurt timp după aceea, două ocazii de a se desprinde la 4-2 — singurele sale șanse de break din acest meci.

La 5-5, Wawrinka și-a pierdut serviciul, iar apoi a cedat și primul set. În setul secund, acesta a reușit să-și mențină serviciul până în tie-break, unde, la 2-6, Lehacka a avut patru mingi de meci. Și astfel s-a încheiat o carieră importantă a unuia dintre cei mai valoroși jucători de tenis din ultimele decenii.

Stan Wawrinka va reveni la București în 12 decembrie 2026
Stan Wawrinka va reveni la București în 12 decembrie 2026 Foto: EPAImages

Stan Wawrinka va reveni la București în 12 decembrie 2026, dar nu pentru a disputa un meci oficial, ci pentru unul demonstrativ de retragere. Sub numele „Last Serve / Stan the Man: Backhand Super Show”, evenimentul se va desfășura la Sala Polivalentă din București. Se vor disputa un meci de dublu (Horia Tecău & Stan Wawrinka - Marius Copil & Karen Khachanov) și unul de simplu (Stan Wawrinka - Karen Khachanov).

E de amintit că în februarie 2004, pe când avea doar 19 ani, Wawrinka a debutat pentru echipa de Cupa Davis a Elveției chiar la București, într-o confruntare pierdută (3-6, 6-7/3, 3-6) cu Victor Hănescu. Din lotul elvețian făcea parte și Roger Federer, proaspăt instalat pe primul loc în clasamentul ATP. România a pierdut (2-3) acel meci cu Elveția.

În 2004, Wawrinka a debutat pentru echipa de Cupa Davis a Elveției la București
În 2004, Wawrinka a debutat pentru echipa de Cupa Davis a Elveției la București Foto: EPAImages

Palmaresul lui Stan Wawrinka

16 titluri la simplu, inclusiv 3 de Grand Slam (Australian Open 2014, French Open 2015, US Open 2016), 1 titlu Masters 1000 (Monte-Carlo 2014) și 3 titluri ATP 500 (Rotterdam și Tokyo 2015, Dubai 2016)

1 medalie de aur olimpică (Beijing 2008, la dublu, alături de Roger Federer)

1 titlu în Cupa Davis (2014)

5 calificări la Turneul Campionilor (ATP Finals) (2013–2017), cu 4 participări (2013–2016) și 3 prezențe în semifinale (2013–2015)

63 de victorii împotriva unor adversari din top 10 (108 înfrângeri)

12 victorii împotriva „Big 3” (6–23 cu Djokovic, 3–23 cu Federer, 3–19 cu Nadal)

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