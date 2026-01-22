search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Miraculosul Stan Wawrinka. Elvețianul este primul jucător de peste 40 de ani care trece în turul 3 la un Mare Șlem de la Ken Rosewall încoace

Campionul elvețian Stanislas Warinka (40 de ani și 296 de zile, 139 ATP) a câștigat astăzi un meci-maraton, de cinci seturi, împotriva francezului Arthur Gea (21 de an, 198 ATP), venit din calificări. S-a terminat 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (3) pentru Stan, după 4 ore și 33 de minute de joc.

Wawrinka este o legendă a tenisului FOTO Profimedia
Wawrinka este o legendă a tenisului FOTO Profimedia

Campionul elvețian, născut în 1985, a ajuns în runda a treia a turneului de la Melbourne, Grand Slam-ul unde a triumfat în 2014. Mai departe îl așteaptă americanul Taylor Fritz (28 de ani, 9 ATP).

„Stan The Man” a devenit primul jucător de peste 40 de ani care pășește în runda a treia a unui Grand Slam de la Ken Rosewall încoace, adică din 1978.

Ai 40 de ani, cum te vei recupera după acest meci?”, l-a întrebat Mats Wilander, la sfârșitul meciului. „Habar n-am, dar am văzut o bere undeva... Cred că o meritat”, a răspuns Stan zâmbind.

Secretele longevității au fost dezvăluite chiar Stan Wawrinka, aflat la ultimul sezon din carieră. Totul vine de la corpul său și de la energia din tribune. „Am mare încredere în condiția mea fizică. Știu că pot face față meciurilor foarte lungi”, a explicat el la conferința de presă de după victorie.

Succesul împotriva lui Arthur Gea reprezintă al 49-lea meci de cinci seturi pe care l-a jucat într-un turneu de Slam în carieră, un record în era open. L-a depășit pe conaționalul Roger Federer (48). Stan revine în runda a treia a unui Grand Slam după doi ani și jumătate. Ultima dată a fost la US Open-ul din 2023. 

