Stadionul Dinamo, pus la pământ. Buldozerele au intrat în Șoseaua Ștefan cel Mare

Stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, cu o capacitate de circa 12.000 de locuri, va deveni istorie. Buldozerele au intrat astăzi în forță. Urmează ca în „Groapă” să se ridice o arenă nouă.

Suporterii au dat năvală pe stadion, pentru ca procura suveniruri sub formă de scaune sau bucăți din stadion.

Un banner a fost afișat „Locul în care am simțit mereu glorie / De azi înainte va fi doar istorie!”, era mesajul în spatale căruie au stat Ionuț Lupescu și Florentin Petre, două foste glorii. Momentul buldorezului a fost urmat de o coborâre în „Groapă”, la „firul ierbii”, unde suporterii, Lupescu și ceilalți actori din acest proiect au afișat un bannerul.

Astăzi, la ora prânzului, au început oficial lucrările la demolarea arenei Dinamo. Mai jos, toate imaginile, declarațiile și informațiile dintr-o zi încărcată de emoție pentru suflarea dinamovistă. După ani de așteptare, a început demolarea efectivă a stadionului Dinamo!

Începând cu ora 11:00, primii suporteri dinamoviști și-au făcut apariția la stadion, dorind să asiste la momentul pe care-l așteaptă de ani buni.

La nivelul terenului, au fost întâmpinați de un mesaj tematic: „Decenii de glorie, ani de agonie, o istorie măreață / Rămas bun, a Bucureștiului unică fortăreață!”.

Treptat, la stadion și-au făcut apariții și glorii din istoria multidisciplinară a clubului, pentru ca ora 12:00 să fie momentul-zero.

Ulterior declarațiilor actorilor principali din acest proiect, precum președintele CS Dinamo, primarul Sectorului 2 și directorul companiei responsabilă cu construcția, a avut loc mișcarea care a demarat, simbolic, lucrările: un buldozer a dărâmat firma luminoasă de la intrarea în complex, cea pe care scria numele clubului.

În fine, coborârea la „firul ierbii”, unde suporterii au desfășurat o veritabilă vânătoare de „suveniruri”. Unii dinamoviști au plecat cu scaune, alții cu bucăți tăiate din plasele porților.

La stadion a venit și Andrei Nicolescu, președintele lui FC Dinamo, care i-a dăruit un tricou lui Ionuț Lupescu, oficial la CS, coordonator al Academiei clubului din liga secundă.

Sorin Greu, directorul general Bog'Art, principala companie din asocierea de 4 căreia i-a fost încredințată ridicarea stadionului, a oferit asigurări că noul stadion va fi gata în buget și la termen, adică în maximum 25 de luni.