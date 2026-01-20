search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Stadionul Dinamo, pus la pământ. Buldozerele au intrat în Șoseaua Ștefan cel Mare

0
0
Publicat:

Stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, cu o capacitate de circa 12.000 de locuri, va deveni istorie. Buldozerele au intrat astăzi în forță. Urmează ca în „Groapă” să se ridice o arenă nouă.

Procesul de demolare a scaunelor FOTO Facebook Dinamo Fotbal Club '48
Procesul de demolare a scaunelor FOTO Facebook Dinamo Fotbal Club '48

Suporterii au dat năvală pe stadion, pentru ca procura suveniruri sub formă de scaune sau bucăți din stadion.

Un banner a fost afișat „Locul în care am simțit mereu glorie / De azi înainte va fi doar istorie!”, era mesajul în spatale căruie au stat Ionuț Lupescu și Florentin Petre, două foste glorii. Momentul buldorezului a fost urmat de o coborâre în „Groapă”, la „firul ierbii”, unde suporterii, Lupescu și ceilalți actori din acest proiect au afișat un bannerul.

Astăzi, la ora prânzului, au început oficial lucrările la demolarea arenei Dinamo. Mai jos, toate imaginile, declarațiile și informațiile dintr-o zi încărcată de emoție pentru suflarea dinamovistă. După ani de așteptare, a început demolarea efectivă a stadionului Dinamo!

Începând cu ora 11:00, primii suporteri dinamoviști și-au făcut apariția la stadion, dorind să asiste la momentul pe care-l așteaptă de ani buni.

La nivelul terenului, au fost întâmpinați de un mesaj tematic: „Decenii de glorie, ani de agonie, o istorie măreață / Rămas bun, a Bucureștiului unică fortăreață!”.

Treptat, la stadion și-au făcut apariții și glorii din istoria multidisciplinară a clubului, pentru ca ora 12:00 să fie momentul-zero.

Ulterior declarațiilor actorilor principali din acest proiect, precum președintele CS Dinamo, primarul Sectorului 2 și directorul companiei responsabilă cu construcția, a avut loc mișcarea care a demarat, simbolic, lucrările: un buldozer a dărâmat firma luminoasă de la intrarea în complex, cea pe care scria numele clubului.

În fine, coborârea la „firul ierbii”, unde suporterii au desfășurat o veritabilă vânătoare de „suveniruri”. Unii dinamoviști au plecat cu scaune, alții cu bucăți tăiate din plasele porților.

Pe stadion se desfășoară o veritabilă vânătoare de „suveniruri”, mai mulți suporteri încercând să obțină o amintire de la ceea ce în curând vom numi fostul stadion Dinamo. Unii dinamoviști au plecat cu scaune, alții cu bucăți tăiate din plasele porților.

La stadion a venit și Andrei Nicolescu, președintele lui FC Dinamo, care i-a dăruit un tricou lui Ionuț Lupescu, oficial la CS, coordonator al Academiei clubului din liga secundă.

Sorin Greu, directorul general Bog'Art, principala companie din asocierea de 4 căreia i-a fost încredințată ridicarea stadionului, a oferit asigurări că noul stadion va fi gata în buget și la termen, adică în maximum 25 de luni.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
digi24.ro
image
Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional”
stirileprotv.ro
image
Strasbourg, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție
gandul.ro
image
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
mediafax.ro
image
„Mai prinde FCSB play-off-ul?”. Mitică Dragomir a făcut profeția și a dezvăluit greșeala uriașă făcută de campioană: „Eu am fost dat afară din cauza asta”
fanatik.ro
image
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
libertatea.ro
image
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”
digi24.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Fără precedent în istoria Australian Open. Așa a intrat o jucătoare de TOP pe teren
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Trucuri simple pentru reducerea costurilor de încărcare a maşinilor electrice
observatornews.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Cine este soţia lui Dorinel Umbrărescu: Mirela i-a fost alături „regelui asfaltului” la fiecare pas
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian Open. Ce mesaj a transmis iubita lui Ion Țiriac jr.
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Presupusa amantă a lui David Beckham a reacționat, după ce Brooklyn și-a renegat familia: "Sunt atât de fericită!"
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Dana Budeanu l-a ‘UCIS’ pe Valeriu Gheorghiță! Monica Bîrlădeanu este devastată: Cel mai groaznic lucru 
romaniatv.net
image
Premierul Bolojan taie din banii pentru învățământul superior și cercetare. ”Trebuie să facem economii”
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”
click.ro
image
Reacția milionarului Cristian Țânțăreanu, după creșterea impozitelor: „Nevasta plătește!” Le bate obrazul politicienilor: „Bolnavii de cancer ar trebui iertați!”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei înmormântare Prințesa Irene foto profimedia 1067365884 (1) jpg
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate