Schimbare de macaz pentru Patinoarul „Mihai Flamaropol”: Primăria Sectorului 2 preia integral contractul de la Capitală

Primăria Sectorului 2 solicită preluarea integrală a proiectului de reconstrucție a Patinoarului „Mihai Flamaropol”, pe fondul nemulțumirilor legate de ritmul de execuție al lucrărilor, a declarat primarul Rareș Hopincă pentru „Adevărul”. Deși contractul cu firma Concelex a fost încheiat de Primăria Capitalei în septembrie 2024, iar lucrările au început efectiv în august 2025, șantierul avansează lent, iar proiectul rămâne, în continuare, fără un orizont clar de finalizare, la aproape 10 ani de la demolarea vechii arene.

Inaugurat în 1958, Patinoarul „Mihai Flamaropol” din București a fost închis în anul 2013, după ce expertizele au arătat că acoperișul risca să se prăbușească. 3 ani mai târziu, în primăvara lui 2016, întreaga structură a fost demolată pentru a face loc unei arene moderne.

Primul contract de reconstrucția Patinoarului „Mihai Flamaropol” a fost semnat în iunie 2015 cu asocierea SC UTI Grup SA – Astaldi Spa, în urma unei licitații organizate de Primăria Capitalei în mandatul lui Sorin Oprescu. Valoarea lucrărilor era de aproximativ 108 milioane de lei, fără TVA. Șantierul a fost deschis în 2016, cu termen de finalizare estimat la doi ani, însă lucrările au avansat lent și au fost departe de a respecta calendarul inițial.

În 2019, contractul a fost reziliat de administrația condusă de Gabriela Firea, proiectul fiind atunci realizat în proporție de circa 35%. Pentru reluarea investiției a fost necesară o nouă expertiză tehnică, finalizată abia la sfârșitul lui 2022, în mandatul lui Nicușor Dan. Ulterior, Primăria Capitalei a relansat procedura de achiziție pentru continuarea lucrărilor.

Un nou contract a fost semnat în septembrie 2024 cu firma Concelex, pentru o sumă de 128,9 milioane de lei fără TVA, cu un termen de execuție de 24 de luni, dintre care patru luni erau alocate proiectării. Proiectul prevede o arenă cu 3.661 de locuri, o suprafață de gheață la standarde internaționale (60 x 30 metri), precum și un centru sportiv multifuncțional cu o capacitate de aproximativ 800 de persoane. Acesta ar urma să includă o sală de baschet, o piscină semiolimpică, zone pentru fitness și recuperare, spații pentru escaladă și un skate park interior.

Patinoarul Mihai Flamaropol, încă departe de finalizare

Lucrările au început efectiv abia în august 2025, în contextul în care Primăria Capitalei a ajuns la un acord cu Primăria Sectorului 2 privind împărțirea costurilor. Așadar, ar trebui finalizate la începutul anului viitor. Totuși, inaugurarea este încă departe din cauza unor noi întârzieri.

Într-un răspuns transmis la solicitarea „Adevărul”, Primăria Capitalei susține că, din cauza faptului că șantierul a fost abandonat timp de mai mulți ani, constructorii au fost nevoiți să realizeze curățarea și readucere a amplasamentului într-o stare care să permită continuarea execuției.

„Lucrările la patinoarul artificial Mihai Flamaropol au fost reluate în anul 2025, după o perioadă îndelungată de blocaj, proiectul fiind sistat încă din 2019. În prezent, investiția este realizată în parteneriat cu Primăria Sectorului 2, după relicitarea contractului. Șantierul a fost preluat după o perioadă îndelungată de inactivitate, ceea ce a impus o serie de intervenții inițiale de evaluare, curățare și aducere la un stadiu care să permită continuarea lucrărilor”, a transmis Primăria Capitalei.

Nicuşor Dan: Primăria va scoate la licitaţie lucrările necesare pentru patinoarul Flamaropol

Potrivit instituției, până în acest moment, au fost realizate lucrări de organizare de șantier, verificare și remediere a elementelor existente, inclusiv structuri din beton și metal, precum și intervenții de consolidare. De asemenea, au fost executate lucrări la infrastructura de bază, precum platforma de lucru și sistemele de drenaj, în paralel cu pregătirea lucrărilor de zidărie.

„Până în prezent, au fost efectuate lucrări de organizare de șantier, verificare și remediere a elementelor existente (structuri din beton și metal), precum și intervenții de consolidare. De asemenea, au fost realizate lucrări la infrastructura de bază, inclusiv platforma de lucru și sistemele de drenaj, fiind în curs pregătirile pentru începerea lucrărilor de zidărie. Conform contractului, termenul de finalizare a execuției este de 20 de luni de la emiterea ordinului de începere (04.08.2025). Data exactă de deschidere către public va putea fi estimată mai precis pe măsură ce lucrările avansează”, arată PMB în răspunsul transmis la solicitarea Adevărul.

Primăria Sectorului 2 vrea să preia contractul

Contactat de Adevărul, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, recunoaște că lucrările sunt în întârziere față de graficul inițial. În acest context, edilul spune că a ajuns la un acord de principiu cu primarul general, Ciprian Ciucu, pentru preluarea integrală a administrării Patinoarului „Mihai Flamaropol” și a întregului proiect.

„Lucrările sunt, într-o anumită măsură, rezultatul unor dezbateri între constructori și Primăria Municipiului București, care asigură managementul de contract. În acest moment, proiectul nu evoluează în ritmul pe care ni l-am dori, mai ales în condițiile în care noi asigurăm aproximativ jumătate din finanțare. Din acest motiv, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, am solicitat preluarea integrală a administrării obiectivului de investiții și a proiectului în sine. În prezent, nefiind noi beneficiarul direct și managerul de contract, nu dispun de toate datele necesare pentru a face evaluări detaliate. Este evident că ritmul de implementare este mai lent decât ne-am fi așteptat. În acest context, am avut o discuție cu primarul general, iar la nivel de principiu a existat un acord privind posibilitatea preluării obiectivului, pentru a accelera finalizarea acestuia. (...) După preluarea proiectului, vom putea oferi detalii mai concrete. Îmi doresc preluarea acestui obiectiv pentru a putea fi finalizat cât mai rapid, având în vedere necesitatea acută de infrastructură sportivă. Proiectul este unul complex, un ansamblu multifuncțional, nu doar un simplu obiectiv punctual”, a declarat pentru Adevărul primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă.