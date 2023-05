Dinamo transformă visul în realitate: Imagini spectaculoase cu noul stadion VIDEO

Clubul Sportiv Dinamo a sărbătorit, marţi seara, 75 de ani de la înfiinţare în cadrul unei gale organizate la Ateneul Român din Capitală, ocazie cu care a fost prezentată în premieră macheta noului Stadion Dinamo a cărei valoare se ridică la peste 700 de milioane de lei.

Anunţul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, acesta precizând că arena va fi multifuncţională şi va avea 25.059 de locuri. Stadionul va conţine şi alte spaţii precum un muzeu, un amfiteatru, un hotel, un restaurant şi chiar şi un helioport.

"În calitate de ministru al Afacerilor Interne am o responsabilitate atât pentru prezent, cât şi pentru viitor. Azi în premieră prezentăm prima proiecţie 3D a viitorului Stadion Dinamo. Performanţa se face cu investiţii, iar construcţia noii arene este una din priorităţile perioadei următoare. Stadionul va fi noua casă pentru mulţi dintre sportivii noştri, pentru că este vorba despre o arenă multifuncţională cu peste 25.000 de locuri. Arena nu va fi destinată doar fotbalului, ci va deservi toate secţiile clubului, având spaţii destinate pentru box, haltere, judo, scrimă, lupte, atletism şi aşa mai departe. Noul stadion va fi încadrat conform clasificărilor UEFA în categoria 4 Elite, adică la cele mai înalte standarde, ceea ce înseamnă că pot fi jucate şi finale ale Ligii Campionilor şi alte competiţii. Un element unic în România este şi faptul că arena va avea un helioport care va deservi Spitalul de Urgenţă Floreasca", a spus Bode.

"Pentru acest proiect major în valoare de peste 700 de milioane de lei avem studiul de fezabilitate finalizat şi peste 90% din avize obţinute. Aşadar ne aflăm în linie dreaptă şi ne despart doar câteva luni până în septembrie când estimăm că vor demara lucrările pentru demolarea vechii arene, iar în paralel CNI va derula procedura de licitaţie pentru proiectare şi execuţie", a adăugat el.

Ministrul Lucian Bode i-a felicitat pe campionii dinamovişti prezenţi la aniversarea clubului.

"Celebrăm azi 75 de ani de existenţă, de performanţă, de tradiţie ai Clubului Sportiv Dinamo, un club simbol al naţiunii române. Îi felicit pe toţi sportivii şi campionii aflaţi în sală pentru toată munca, determinarea şi dedicarea de care au dat dovadă de-a lungul carierei lor. Sunt imaginea României peste hotare şi ne fac mândri. Cei 75 de ani de existenţă reprezintă o validare a valorii clubului Dinamo, iar palmaresul certifică performanţele obţinute sub culorile alb-roşii. CS Dinamo este cel mai titrat club din România, cu cele mai multe titluri olimpice şi mondiale şi este aşadar un adevărat simbol al tradiţiei sportului românesc. Urez tuturor La Mulţi Ani şi continuarea lungului şir de performanţe care să păstreze Dinamo acolo unde îi este locul, în elita mondială sportivă", a precizat Bode.

Preşedintele Clubului Sportiv Dinamo, Ionuţ Adrian Popa, a transmis un mesaj de unitate cu ocazia aniversării a 75 de ani de la înfiinţare.

"Vreau să mulţumesc tuturor predecesorilor mei care din 1948 şi până acum au condus clubul cu profesionalism şi au făcut posibil ca azi Dinamo să fie cel mai titrat club din România. Pentru mine e minunat să văd cum Dinamo se dezvoltă, este chiar un privilegiu. Cred că azi, în anul preolimpic, sportul românesc are nevoie de unitate, iar Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti îşi reconfirmă suportul pe care an de an îl oferă federaţiilor sportive naţionale pentru obţinerea celor mai înalte performanţe. La Mulţi Ani, Dinamo!", a spus Popa.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat că Dinamo, club la care a activat ca sportiv, este un reper în sportul românesc cu un palmares olimpic mai mare decât al multor ţări.

"Ştim că Dinamo este o stare de spirit, iar acel spirit este tânăr, viguros, gata de competiţie la cel mai înalt nivel. Aniversăm 75 de ani de la înfiinţarea Clubului Sportiv Dinamo, un club cu o bază solidă pe care se poate construi în viitor. Mă înclin în faţa celor care au transformat Dinamo într-unul dintre cele mai bune cluburi din lume. Victoriile campionilor de la Dinamo au avut în spate această forţă, apartenenţa la un club puternic. Dinamo a arătat tuturor că valoarea individului creşte doar prin unitatea grupului. Că atunci când luptă în echipă este mai eficient. Vă spune unul care a trăit această experienţă şi care a cunoscut succesul prin şi pentru Dinamo. Acest club este un reper în sportul românesc prin cel mai mare număr de medalii câştigate la Jocurile Olimpice... 131 de medalii... şi să stiţi că nu sunt multe ţări în lume care au un asemenea palmares", a menţionat Covaliu.

Dublul campion mondial la nataţie, David Popovici, a afirmat că Dinamo îl ajută în misiunea sa de a inspira cât mai mulţi oameni să facă sport. "Sunt onorat să fiu un sportiv al clubului Dinamo şi să mă aflu în această seară printre atât de multe personalităţi. Vreau să mulţumesc clubului Dinamo pentru susţinerea pe care mi-a acordat-o. Dinamo mă ajută în misiunea mea care e mult mai mare decât de a obţine 'doar' titluri. Mă ajută în misiunea mea de a inspira cât mai mulţi oameni să facă sport şi de a le arăta cât de multe beneficii poate aduce sportul. Eu voi susţine în continuare ideea că sportul este şi poate fi cel mai bun ambasador al ţării noastre", a spus Popovici.

Multipla campioană olimpică, mondială şi europeană la gimnastică, Nadia Comăneci, a transmis un mesaj video în timpul galei: "Numele clubului Dinamo este recunoscut de orice iubitor de sport indiferent de disciplină. De-a lungul anilor, clubul Dinamo a pregătit mari sportivi, campioni olimpici, mondiali şi europeni care au adus renume României în plan internaţional. Avem nevoie de astfel de cluburi sportive care să investească în talent şi să susţină adevărata performanţă sportivă. Felicitări tuturor conducătorilor, antrenorilor şi sportivilor pentru rezultatele obţinute, La Mulţi Ani!"

Gruparea alb-roşie, al cărei act de înfiinţare datează din 14 mai 1948, şi-a premiat în cadrul evenimentului de la Ateneul Român din Capitală marii campioni care de-a lungul celor 75 de ani de existenţă au adus 131 de medalii olimpice (38 de aur, 44 de argint şi 49 de bronz), făcând din Dinamo cel mai titrat club din istoria sportului românesc.

Printre cei care au fost premiaţi de Clubul Sportiv Dinamo se numără legende precum Ion Cernea, Leon Rotman, Elisabeta Lipă, Olga Homeghi, Ioan Lupescu, Carmen Bunaciu, Ion Alexe, Liviu Răducanu, Constantina Diţă, Loredana Dinu, Corina Căprioriu, Ancuţa Bodnar, David Popovici, dar şi antrenori precum Xavi Pascual, Antonio Colamonici, Mihai Popovici sau Dan Marina.