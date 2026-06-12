Condusă de Cehia, Coreea de Sud a revenit și a câștigat meritat în debutul la Mondiale

Disputat în această dimineață, la Guadalajara, în Grupa A, meciul dintre Correa de Sud și Cehia s-a încheiat cu succesul (2-1, 0-0 la pauză) asiaticilor. În cealaltă partidă a grupei, Mexic s-a impus cu 2-0 în fața Africii de Sud.

Coreea de Sud a câștigat meritat prin golurile marcate de Inbeom Hwang (min. 67) și Hyeongyu Oh (min. 80), după ce Ladislav Krejci (min. 59) deschisese scorul pentru cehi.

Asiaticii au dominat jocul și au avut primele ocazii ale partide, prin căpitanul Son, al cărui șut din careu a fost blocat de Hranac (min. 12), și prin Kangin Lee (min. 14), balonul trimis din afara careului de starul lui PSG fiind respins de portarul ceh Kovar.

Revenită la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal după o absență de 20 de ani, Cehia a avut o evoluție palidă, având o singură ocazie de gol în primul mitan, prin Soucek (min. 22), care a reluat mingea pe lângă poartă la cornerul executat de Sojka.

Pe finalul primei părți a meciului, Son a mai avut două oportunități, însă n-a reușit să nimerească ținta (min. 38, 39).

Sud-Coreenii au început bine și după pauză, dar Kovar l-a blocat pe Inbeom Hwang, care s-a infiltrat în careu (min. 49), iar Jae Sung Lee nu a reușit să profite. Kovar a intervenit salvator și în fața lui Son (min. 56), scăpat liber în careu.

Împotriva cursului jocului, Cehia a deschis scorul (min. 59), după o schemă: Coufal a aruncat lung de la margine, iar căpitanul Krejci a reluat cu capul din 6 metri.

Avantajul echipei antrenate de Miroslav Koubek nu a durat prea mult, asiaticii egalând prin Inbeom Hwang (min. 67). Lansat de Kangin Lee în careu, jucătorul lui Feyenoord i-a culcat din fentă pe Hranac, Coufal și pe portarul Kovar.

Cehia a avut o tresărire în min. 77, când Soucek a marcat, dar golul n-a fost validat din cauza unui ofsaid.

Coreea de Sud a reușit golul victoriei prin rezerva Oh (min. 80), care a reluat simplu centrarea perfectă a lui Inbeom Hwang. Marcatorul a fost introdus inspirat de selecționerul Hong, aflat la a doua Cupă Mondială la cârma echipei, după cea din 2014. E de precizat că acest antrenor deține recordul asiatic de meciuri jucate la Cupa Mondială: 16 la patru ediții (1990, 1994, 1998, 2002).

Cehii au avut șansa egalării în min. 82, dar portarul Kim a respins șutul lui Hlozek, la o nouă aruncare lungă de la margine a lui Coufal. Apoi, la șutul lui Sadilek (min. 90+3), balonul a fost reținut de portarul Kim.

În urma acestui succes, Coreea de Sud a făcut un pas spre faza eliminatorie, urmând să joace în continuare cu Mexicul (19 iunie) și cu Africa de Sud (25 iunie). Cehii, în schimb, nu mai au voie să face niciun pas greșit în meciurile cu Africa de Sud (18 iunie) și Mexic (25 iunie).

Coreea de Sud - Cehia 2-1 (0-0)

GUADALAJARA (12 iunie 2026) * Stadion: Akron * Spectatori: 44.985 * Arbitru: Amin Mohamed Omar * Asistenți: Mahmoud Abou El-Regal și Ahmed Hossam Taha (toți din Egipt) * Arbitrul nr. 4: Juan Calderon (Costa Rica) * Arbitru asistent de rezervă: Juan Carlos Mora (Costa Rica) * Arbitru video: Mahmoud Ashour (Egipt) * Arbitri asistenți video: Joe Dickerson (SUA), Marco Di Bello (Italia)

Au marcat: Inbeom Hwang (67), Hyeongyu Oh (80), respectiv Ladislav Krejci (59).

Cartonaș galben: Gihyuk Lee (90+6).

Coreea de Sud: 1. Seunggyu Kim - 2. Hanbeom Lee, 4. Minjae Kim, 3. Gihyuk Lee - 22. Youngwoo Seol, 10. Jae Sung Lee (11. Hee Chan Hwang, 62), 6. Inbeom Hwang (24. Jingyu Kim, 84), 13. Taeseok Lee (25. Jisung Eom, 69) - 8. Seungho Paik (16. Jinseob Park, 84), 7. Heung Min Son (căpitan; 18. Hyeongyu Oh, 69), 19. Kangin Lee. Selecționer: Myung Bo Hong.

Rezerve neutilizate: 12. Bumkeun Song, 21. Hyeonwoo Jo - 5. Taehyeon Kim, 14. Wije Cho, 15. Moonhwan Kim, 23. Jens Castrop, 17. Junho Bae, 20. Hyunjun Yang, 26. Donggyeong Lee, 9. Guesung Cho.

Antrenor: Myung-bo Hong

Cehia: 1. Matej Kovar - 6. Stepan Chaloupek, 4. Robin Hranac, 7. Ladislav Krejci (căpitan) - 5. Vladimir Coufal, 22. Tomas Soucek, 24. Alexandr Sojka (13. Mojmir Chytil, 84), 20. Jaroslav Zeleny - 17. Lukas Provod (18. Michal Sadilek, 64), 15. Pavel Sulc (19. Tomas Chory, 64) - 10. Patrik Schick (9. Adam Hlozek, 64). Selecționer: Miroslav Koubek.

Rezerve neutilizate: 16. Jindrich Stanek, 23. Lukas Hornicek - 2. David Zima, 3. Tomas Holes, 14. David Jurasek, 21. David Doudera, 8. Vladimir Darida, 12. Lukas Cerv, 25. Hugo Sochurek, 11. Jan Kuchta, 26. Denis Visinsky.

Antrenor: Miroslav Koubek