Charalambous părăsește Capitala cu buzunarele pline. Suma consistentă strânsă de cipriot în trei ani de mandat la FCSB

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul pe banca tehnică a campioanei, dar pleacă cu un bilanț financiar impresionant. În cei trei ani petrecuți la cârma echipei roș-albastre, antrenorul cipriot a acumulat aproape jumătate de milion de euro din salarii și bonusuri.

Numit pe 30 martie 2023, Charalambous a început cu un salariu lunar de 5.000 de euro, însă recompensele au crescut semnificativ odată cu succesul în campionat. După primul titlu cucerit, patronul echipei i-a triplat salariul lunar, răsplătind performanța obținută și consolidându-i statutul financiar.

Venituri majorate și bonusuri importante din competițiile europene

Antrenorul FCSB a fost recompensat pe măsură pentru parcursul echipei în Europa League, ajungând până în optimile competiției, unde a fost eliminată de Olympique Lyonnais. Pentru această performanță, cipriotul a încasat un bonus de 200.000 de euro. Chiar dacă echipa nu a reușit să se califice în grupele Champions League, bonusurile au fost asigurate de cele două prezențe consecutive în faza principală a Europa League.

După un mandat de 170 de meciuri oficiale, cu 88 de victorii, 41 de egaluri și 41 de înfrângeri, dar și cu patru trofee câștigate, antrenorul părăsește clubul cu o medie de 1,79 puncte pe meci și conturile mai bogate cu aproximativ 500.000 de euro.

Presa cipriotă vorbește deja despre posibilitatea ca Charalambous să preia un club de top din țara sa natală, în timp ce în Capitală, principalul favorit pentru postul rămas liber la FCSB este Mirel Rădoi.