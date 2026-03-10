search
Marți, 10 Martie 2026
Mirel Rădoi și-a început al doilea mandat la FCSB. Antrenorul a dat afară un personaj important din staff-ul tehnic

Publicat:

Clubul de fotbal FCSB a anunțat, marți, pe un site de socializare, instalarea tehnicianului Mirel Rădoi (44 de ani) în funcția de antrenor principal, rămasă vacantă după demisia lui Elias Charalambous (45 de ani) de la sfârșitul săptămânii trecute.

Mirel Rădoi are misiunea să ducă echipa în Europa FOTO Facebook
Mirel Rădoi are misiunea să ducă echipa în Europa FOTO Facebook

Mirel Rădoi este unul dintre noi! Căpitanul de legendă al echipei noastre, Mirel Rădoi, este, începând de astăzi, noul antrenor al campioanei României. Tehnicianul în vârstă de 44 de ani revine în această postură după zece ani de zile, el pregătind echipa și în prima parte a sezonului 2015-2016. FCSB îi urează bun-venit lui Mirel și să aibă parte de cât mai multe succese la cârma echipei”, notează gruparea bucureșteană pe pagina oficială de Facebook.

Stafful tehnic condus de Mirel Rădoi va fi format din antrenorii secunzi Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, antrenorul cu portarii Robert Tufiși, preparatorul fizic Horațiu Baciu și analistul video Denis Rădoi, fiul antrenorului. Nu i-a păstrat pe Thomas Neubert, preparator fizic socotit a avea un rol important în succesele din trecut, și pe Marius Popa, antrenor cu portarii.

Rădoi, care a mai fost la FCSB în urmă cu un deceniu, s-a întâlnim, marți, și cu o parte din membrii galeriei FCSB. El le-a transmis că lucrul cel mai important este ca ei să continue să susțină echipa.

Cel mai important e să fiți alături de echipă, nu de mine. Eu vă mulțumesc pentru primire și pentru susținere. Sunt sigur că și dacă ne place și dacă nu ne place trebuie să fim împreună. Drumul nostru este unul comun. Indiferent de situație și de rezultate un lucru trebuie să rămână: pasiunea”, a afirmat tehnicianul la întâlnirea cu fanii.

Mă aflu într-un moment în care e clar că situația echipei nu este cea mai fericită. Am acceptat provocarea nu doar profesional, ci și emoțional. Pentru mine e o provocare și m-am gândit că dacă în postura de antrenor m-am întors o dată la Universitatea Craiova, nu ar fi corect să nu mă întorc și aici.

Abia acum am avut primul contact cu jucătorii. Nu am văzut partida cu U Cluj, am revăzut-o azi. E clar că nu e un moment bun. Sper să nu fie un etalon pentru noi.

Au fost 11 ani cu bune și cu rele. Aceeași determinare, aceeași pasiune. Cred că există puțin mai mult echilibru decât acum 11 ani. Credeam că doar ce se întâmplă pe teren și la antrenament e de ajuns. Mi-am dat seama că în România trebuie să afli mai multe detalii și din afara terenului”, a spus Rădoi la conferința de presă.

Conform declarațiilor făcute de patronul Gigi Becali în ultimele zile la diferite posturi de televiziune, contractul lui Rădoi va fi valabil până la finalul actualului sezon competițional.

Tehnicianul Mirel Rădoi preia conducerea formației FCSB după ce cipriotul Elias Charalambous și-a anunțat, sâmbătă seara, demisia din funcția de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, el declarând după înfrângerea cu 1-3 suferită pe teren propriu cu Universitatea Cluj, din ultima etapă a sezonului regulat al Superligii, că aceasta a fost ultima sa zi a formația bucureșteană.

Elias Charalambous a fost instalat la conducerea formației FCSB la 30 martie 2023. În cei trei ani, antrenorul a reușit să câștige cu formația bucureșteană două titluri (2024 și 2025), precum și două Supercupe ale României (2024 și 2025). În acest sezon, FCSB a ratat pentru prima oară calificarea în play-off.

Rădoi a mai condus-o pe FCSB între 1 iunie și 30 noiembrie 2015, când a înregistrat 13 victorii, 7 egaluri și 9 înfrângeri în 29 de partide. În cariera sa, a mai antrenat formațiile Al Jazira, Al-Bataeh, Al Tai, Universitatea Craiova, selecționata U21 și prima reprezentativă a României.

Croitoru readus la Botoșani

Marius Croitoru este noul antrenor principal al echipei de fotbal FC Botoșani, a anunțat clubul, miercuri, pe site-ul său oficial.

În vârstă de 45 de ani și posesor al Licenței PRO din decembrie 2025, tehnicianul a semnat un acord cu ''roș-alb-albaștrii'' valabil până la 30 iunie 2026.

Marius Croitoru a mai pregătit-o pe FC Botoșani în două rânduri, din iunie 2019 până în iunie 2022 și din iunie 2023 până în august 2023.

În afară de FC Botoșani, Marius Croitoru le-a mai antrenat pe FCU 1948 Craiova (două mandate) și pe FC Argeș.

Din stafful lui Marius Croitoru vor face parte Nicolae Roșca și Andrei Patache, antrenori secunzi, Alin Bordeanu, antrenor cu portarii, și Ovidiu Chiribici, preparator fizic.

Croitoru îl înlocuiește pe Leo Grozavu, care a pregătit echipa moldoveană în primele 29 de etape ale sezonului regulat, Nicolae Roșca fiind interimar în etapa a 30-a.

FC Botoșani a fost lider între etapele 12-15, dar a încheiat sezonul regulat pe locul 9, cu 42 de puncte, astfel că va începe play-out-ul cu 21 de puncte.

Croitoru își va începe oficial noul mandat pe 16 martie, pe teren propriu, cu Unirea Slobozia (17:30).

Nouă echipe din Superligă și-au schimbat antrenorii cu care au început sezonul:

FCSB: Elias Charalambous (etapele 1-30), Mirel Rădoi (play-off, din etapa 1)

CFR Cluj: Dan Petrescu (etapele 1-4, 6), Andrea Mandorlini (etapele 5, 8-13), Laurențiu Rus/Ovidiu Hoban (etapa a 7-a; etapele 14-15), Daniel Pancu (din etapa a 16-a)

Universitatea Craiova: Mirel Rădoi (etapele 1-16), Filip Coelho (din etapa a 17-a)

Universitatea Cluj: Ioan Ovidiu Sabău (etapele 1-13), Cristiano Bergodi (din etapa a 14-a)

Rapid București: Constantin Gâlcă

Dinamo București: Zeljko Kopic

FC Hermannstadt: Marius Măldărășanu (etapele 1-18), Valentin Negru (etapa a 19-a) Dorinel Munteanu (din etapa a 20-a)

Oțelul Galați: Laszlo Balint

Petrolul Ploiești: Liviu Ciobotariu (etapele 1-9), Eugen Neagoe (din etapa a 10-a)

UTA Arad: Adrian Mihalcea

Farul Constanța: Ianis Zicu

FC Botoșani: Leo Grozavu (etapele 1-29), Nicolae Roșca (etapa a 30-a), Marius Croitoru (play-out, din etapa 1)

Unirea Slobozia: Andrei Prepeliță (etapele 1-25), Claudiu Niculescu (din etapa a 26-a)

FC Argeș: Bogdan Andone

FK Csikszereda: Robert Ilyes

Metaloglobus București: Mihai Teja (etapele 1-29), Florin Bratu (din etapa a 30-a)

