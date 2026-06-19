Sportul cu motor din România este în doliu! A murit Alex Berea, pilot de viteză în coastă și circuit

Alex Berea, unul dintre piloții apreciați ai competițiilor de viteză în coastă și circuit, a murit joi, 18 iunie 2026, vestea tristă fiind făcută publică de Federația Română de Automobilism Sportiv, prin intermediul rețelelor de socializare.

Pe lângă activitatea competițională, Alex Berea era instructor auto și fondatorul echipei AB Motorsport, implicându-se activ în dezvoltarea și promovarea motorsportului românesc. De-a lungul anilor, el a fost o prezență constantă în campionatele interne, fiind apreciat atât pentru rezultatele obținute, cât și pentru pasiunea cu care s-a dedicat acestui sport.

„...mentor pentru tinerele generații de piloți...”

Anunțul decesului a fost transmis de Federația Română de Automobilism Sportiv, care a publicat un mesaj de condoleanțe pe platformele de socializare, vestea provocând numeroase reacții de tristețe în rândul comunității automobilistice.

„S-a stins Alex Berea, fost pilot de viteză în coastă și circuit, instructor auto, fondator al echipei AB Motorsport și mentor pentru tinerele generații de piloți, debutant în automobilismul sportiv în urmă cu peste 20 de ani.

Vineri, după ora 13:00, trupul neînsuflețit va fi depus în capela cimitirului Odihna Veșnică (Șoseaua Alexandriei, nr. 192, Bragadiru, jud. Ilfov). Înmormântarea este programată sâmbătă, la cimitirul Bragadiru, Parohia Bragadiru (str. Crinului). Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, se arată mesajul postat de Federația Română de Automobilism Sportiv.