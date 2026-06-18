Video A murit actrița Daveigh Chase, vocea lui Lilo din „Lilo & Stitch” și protagonista din „The Ring”. Avea doar 35 de ani

Actrița americană Daveigh Chase, cunoscută publicului din întreaga lume pentru rolurile sale din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la vârsta de 35 de ani. Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, artista suferea de meningită și de infecții grave care au provocat complicații fatale.

Vestea decesului a fost anunțată de partenerul său, Roy Hernandez, care a dezvăluit că actrița fusese internată la începutul lunii într-un spital din Los Angeles, după ce medicii i-au diagnosticat mai multe infecții severe, notează The Guardian.

Starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid, iar complicațiile au dus la apariția sepsisului, o reacție extremă a organismului la infecție, care poate provoca insuficiență multiplă de organ și deces.

Într-o campanie GoFundMe lansată înainte de moartea actriței, Hernandez descria situația ca fiind critică și mărturisea că medicii nu îi ofereau perspective încurajatoare privind recuperarea.

O copilărie petrecută în lumina reflectoarelor

Născută pe 24 iulie 1990, în Las Vegas, Daveigh Chase și-a început cariera încă din copilărie și a devenit rapid una dintre cele mai apreciate tinere actrițe de la Hollywood.

Celebritatea internațională a venit odată cu rolul lui Lilo Pelekai din animația Disney „Lilo & Stitch”, lansată în 2002. Vocea sa a contribuit la succesul unuia dintre cele mai iubite filme de animație ale începutului de secol.

În același an, Chase a interpretat-o pe Samara Morgan în filmul horror „The Ring”, personaj care a devenit emblematic pentru genul horror și care a rămas în memoria unei întregi generații de spectatori.

Pe lângă aceste producții, actrița a dat voce personajului Chihiro în versiunea în limba engleză a celebrului film de animație japonez „Spirited Away”, câștigător al premiului Oscar. De asemenea, a apărut în filme precum „Donnie Darko” și în seriale de succes, inclusiv „Sabrina the Teenage Witch”.

Mesajul emoționant al partenerului său

În mesajele publicate înainte și după deces, Roy Hernandez a vorbit despre dificultățile cu care Daveigh Chase s-a confruntat de-a lungul vieții. Acesta a susținut că actrița a trecut prin perioade dificile, probleme familiale și momente de izolare, însă a continuat să lupte pentru a-și reconstrui viața și cariera.

Anunțul morții sale a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale, unde fanii și colegii de breaslă au transmis mesaje de condoleanțe și au rememorat personajele care au făcut-o celebră.