Spania - Austria, 3-0. Ibericii așteaptă un posibil duel cu Portugalia lui Ronaldo în optimile Cupei Mondiale 2026

Spania s-a calificat fără emoții în optimile de finală la Cupa Mondială 2026, după o victorie categorică, scor 3-0, în fața Austriei, în șaisprezecimile competiției. În faza următoare, reprezentativa pregătită de Luis de la Fuente va întâlni învingătoarea duelului dintre Portugalia și Croația, programat în noaptea de joi spre vineri, de la ora 2:00.

Dacă lusitanii se vor impune, optimile ar putea oferi un duel de gală între Spania și echipa lui Cristiano Ronaldo, cu un loc în sferturile de finală pe masă.

Spania a început în forță meciul din șaisprezecimile Cupei Mondiale și a fost aproape de gol încă din primele secunde, când Lamine Yamal a șutat de la distanță, însă portarul Austriei a intervenit fără probleme. Ibericii au controlat jocul în prima repriză, dar austriecii au avut și ei o mare ocazie în minutul 18, ratată de Michael Gregoritsch. În minutul 30, Spania a reușit să înscrie prin Marc Cucurella, însă golul a fost anulat pentru un fault în atac.

Dominarea Spaniei s-a concretizat în minutul 36, când Mikel Oyarzabal a deschis scorul cu un șut din interiorul careului, după ce cu un minut înainte fusese blocat de portarul austriac Schlager. Până la pauză, ibericii au continuat să atace și au fost aproape de gol prin Lamine Yamal și Alejandro Baena, acesta din urmă lovind bara dintr-o lovitură liberă. Austria a rezistat însă, iar Spania a intrat la cabine doar cu un singur gol marcat.

Victorie la scor de neprezentare pentru Spania

Oyarzabal și Rodri au fost aproape de gol în primele minute ale reprizei secunde. Austria a încercat să revină în meci și a avut o ocazie importantă în minutul 61, când Kalajdzic a trimis cu capul pe lângă poartă. Momentul decisiv a venit în minutul 66, când Pedro Porro a majorat avantajul Spaniei la 2-0, după o lovitură de cap din interiorul careului. Până la final, ibericii au controlat jocul și nu le-au mai oferit adversarilor șansa de a reveni, fiind aproape de al treilea gol prin Ferran Torres.

Austria a încercat să revină în finalul partidei, însă ocaziile lui Chukwuemeka și Posch nu au pus probleme reale porții spaniole. De partea cealaltă, Spania a continuat să atace și a fost aproape de al treilea gol în minutul 85, când David Alaba a respins de pe linia porții șutul lui Lamine Yamal. Ibericii au închis însă tabela în minutul 89, prin Oyarzabal, care a reușit dubla și a stabilit scorul final, 3-0. Cu această victorie clară, Spania s-a calificat fără emoții în optimile de finală ale Cupei Mondiale.