Scenă șocantă la Mondial. Un selecționer a părăsit sala după ce a fost anunțat, în timpul conferinței, de moartea tatălui său

Anglia s-a impus în fața Republicii Democrate Congo, în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026, 2-1.

Dacă eliminarea Republicii Democrate Congo de la Mondial nu a reprezentat un moment destul de dureros pentru Sebastien Desabre, selecționerul a primit una dintre cele mai tragice vești, chiar în timpul conferinței de presă de după duel. Tehnicianul a fost înștiințat, în direct, despre moartea tatălui său, informația propagându-se extrem de rapid pe rețelele de socializare.

Potrivit publicației italiene Il Messaggero, conferința de presă a selecționerului francez Sebastien Desabre a fost întreruptă de responsabilul cu comunicarea al federației congoleze, care a transmis public condoleanțele întregii delegații după decesul tatălui antrenorului.

Imaginile surprinse în acel moment și distribuite ulterior pe rețelele de socializare îl arată pe Desabre profund afectat și vizibil șocat de cele auzite. Nu este clar dacă selecționerul a aflat chiar în acel moment despre tragedia din familie sau dacă reacția sa a fost provocată de faptul că vestea a fost făcută publică, întregii lumi, în fața camerelor de filmat, fără acordul lui, conform mediafax.ro.

După ce a mulțumit, Sebastien Desabre s-a ridicat de la pupitru și a părăsit sala de conferințe, lăsându-i pe cei prezenți în camera de conferință complet șocați de cele auzite.