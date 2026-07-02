Cupa Mondială 2026: tabloul optimilor începe să se contureze. Primele 5 dueluri programate

Cu doar câteva meciuri rămase de disputat în șaisprezecimile de finală, Cupa Mondială 2026 intră în faza în care fiecare rezultat poate schimba complet drumul spre trofeu. Până acum, zece confruntări eliminatorii și-au desemnat câștigătoarele, iar primele cinci partide din optimile de finală sunt deja cunoscute.

Printre selecționatele care și-au asigurat calificarea înaintea programului de miercuri seară s-au numărat Paraguay, Franța, Canada, Maroc, Brazilia, Norvegia și Mexic. Ulterior, lista echipelor calificate s-a extins după alte trei meciuri spectaculoase.

Anglia a fost la un pas de o eliminare surprinzătoare în fața reprezentativei RD Congo, însă a reușit să întoarcă soarta partidei în ultimele minute și să obțină calificarea. Belgia a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Senegal, scor 3-2, într-unul dintre cele mai dramatice meciuri ale fazei eliminatorii. De partea cealaltă, Statele Unite au avut un parcurs mult mai liniștit și au învins Bosnia și Herțegovina cu 2-0.

În total, zece echipe și-au rezervat deja locul în optimi, în timp ce ultimele șase bilete vor fi acordate în următoarele trei zile. Faza optimilor de finală va începe pe 4 iulie și se va întinde până pe 7 iulie, după care competiția va lua o scurtă pauză înaintea sferturilor de finală, programate să debuteze pe 9 iulie.

Până acum, știm următoarele optimi de la Mondial:

4 iulie, ora 20:00 » Canada - Maroc;

5 iulie, ora 00:00 » Paraguay - Franța;

5 iulie, ora 23:00 » Brazilia - Norvegia;

6 iulie, ora 3:00 » Mexic - Anglia;

7 iulie, ora 3:00 » Belgia - SUA.

Mai sunt de jucat următoarele meciuri în 16-imi de finală:

2 iulie, ora 22:00 » Spania - Austria;

3 iulie, ora 02:00 » Portugalia - Croația;

3 iulie, ora 06:00 » Elveția - Algeria;

3 iulie, ora 21:00 » Australia - Egipt;

4 iulie, ora 01:00 » Argentina - Capul Verde;

4 iulie, ora 04:30 » Columbia - Ghana.

Vor mai rezulta următoarele meciuri în optimi:

Portugalia - Croația vs Spania - Austria;

Argentina - Capul Verde vs Australia - Egipt;

Elveția - Algeria vs Columbia - Ghana.