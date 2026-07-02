Condusă cu 2-0 în minutul 86, Belgia s-a calificat în optimile Cupei Mondiale

Belgia s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal. Conduși cu 2-0 în minutul 86, belgienii s-au impus cu 3-2, după prelungiri! Ei vor juca împotriva SUA în optimile de finală.

Senegalezii au ce să regrete după această partidă. În mintul 86 ei conduceau cu 2-0 Belgia, grație golurilor marcate de Habib Diarra (25) şi Ismaila Sarr (51). Numai că un meci ține 90 de minute și acest lucru se pare că l-au urcat africanii, care s-au trezit egalați după golurile marcate de Lukaku (min. 86) – acesta a devenit golgheterul all-time al belgienilor la Cupa Mondială, cu 6 reușite - și Tielemans (min. 89). Mai mult, în prelungiri, în minutul 120+5, același Tielemans a transformat o lovitură de la 11 metri, calificând Belgia în optimi și aruncând Senegalul în lacrimi. Acesta a fost golul marcat cel mai târziu într-un meci în istoria Cupei Mondiale.

„Este o înfrângere foarte crudă, pentru că jucam bine şi conduceam cu 2-0, însă meciul nu durează 85 de minute. Adversarii au revenit în joc, iar noi nu am gestionat bine situaţia în defensivă. Trebuie să felicităm Belgia. Am avut meciul în mână, dar ne-am retras pentru că am vrut să păstrăm avantajul. După ce am primit golul de 2-1, ne-am retras şi mai mult, iar ei au mai marcat o dată şi, deşi am încercat să ne mobilizăm, nu a fost uşor”, a declarat la finalul partidei selecționerul Senegalului, Pape Thiaw.

Ce sfaturi le-a dat selecționerul Rudi Garcia jucătorilor săi

De partea cealaltă, era sărbătoare. Belgienii au dansat și s-au îmbrățișat, pentru că revenirea lor a fost cu adevărat una de povestit nepoților. „Fotbalul înseamnă emoţii, iar astăzi am avut multe, mai ales când eram conduşi cu 2-0. În pauza de hidratare, le-am spus că trebuie să marcăm pentru a face scorul 2-1 şi că orice este posibil”, a declarat la conferința de presă selecționerul Belgiei, Rudi Garcia. Acesta a considerat prelungirile „fantastice” şi le-a comparat cu o luptă „între doi boxeri”, în care ambele echipe au avut ocazii. „Am fost foarte solizi şi continuăm aventura noastră. Acest lucru ne va permite să creştem, pentru că arată că orice se poate întâmpla până la fluierul final. Senegalul a meritat şi el să câştige, dar mă bucur că am fost noi”, a spus antrenorul belgian. El a lăudat atitudinea jucătorilor de pe banca de rezerve care au intrat în joc pe parcurs. „Fără ei, nu am fi reuşit. Este important să găsim rezervele potrivite pentru a revitaliza echipa; toată lumea merită felicitări”, a declarat el.