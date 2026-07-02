Americanii visează frumos după ce SUA s-a calificat în optimile Cupei Mondiale

SUA s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Bosniei-Herţegovina cu scorul de 2-0, într-un meci disputat la San Francisco și încheiat de americani în 10 oameni.

Americanii s-au impus prin golurile marcate de Folarin Balogun (45) şi Malik Tillman (82), dar au jucat mai bine de o jumătate de oră inferioritate numerică, după ce chiar autorul primului gol a fost eliminat în minutul 62 pentru o intrare dură adsupra lui Muharemovic. Cartonașul roșu a fost contestat de selecționerul învingătorilor, Mauricio Pochettino: „În opinia mea, nu a fost niciodată de cartonaş roşu. Am văzut faza la televizor. Nu a existat nicio intenţie de a-l călca pe jucător, a fost o fază de joc obişnuită, fără intenţie. Nu se acordă cartonaş roşu pentru aşa ceva. Cred că, în ultima vreme, nicio decizie la limită nu a fost în favoarea noastră”, a declarat acesta după meci.

Cu acest succes, toate cele trei gazde ale Campionatului Mondial s-au calificat în optimile de finală, spre bucuria organizatorilor, care văd interesul local menținut la cote maxime. Pentru americani, aceasta a fost prima victorie într-o fază eliminatorie directă a Cupei Mondiale după 24 de ani, de când au învins Mexic cu scorul de 2-0 în optimile ediției din 2002.

Mauricio Pochettino: „Sunt 200% argentinian”

Întrebat dacă se simte puțin și american acum, după ce a calificat echipa în optimi, selecționerul de origine argentiniană al SUA a răspuns sincer: „Sunt 200% argentinian, mă simt 200% argentinian, dar atunci când faci parte din ceva măreţ, precum ceea ce construim noi, mă bucur de acest lucru”, a declarat el la conferința de presă. Antrenorul argentinian a cântat cu pasiune piesa lui John Denver, „Take Me Home, Country Roads”, alături de restul echipei, după meci. „Când se aude melodia aceea, e imposibil să nu cânţi odată cu ea, pentru că e o melodie incredibilă. Dar sunt 200% argentinian, îmi pare rău, nu o să mint”, a recunoscut el. Bosnia-Herțegovina, viitoarea adversară a României în Liga Națiunilor, a încercat să revină în joc, mai ales atunci când era în superioritate numerică, dar nu a reușit nici măcar să marcheze golul de onoare. Mai mult, golgheterul Superligii, Jovo Lukic, atacantul Universității Cluj, a rămas pe banca de rezerve în acest meci.

Selecţionerul bosniacilor, Sergej Barbarez, era foarte mândru de jucătorii săi. „Am început bine meciul, aveam un sentiment bun în privinţa lui. Jocul era sub control şi aveam posesia, dar apoi am comis o greşeală şi am primit gol. La acest nivel, eşti pedepsit imediat. I-am felicitat pe băieţi după meci, am fost foarte mândru. m-a cuprins puţin emoţia şi le-am spus că este un rezultat pe care ar trebui să-l sărbătorim. Trebuie să rămânem cu capul sus. Am dat totul, am făcut tot ce am putut. Asta e situaţia”, a spus tehnicianul.