search
Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sorana Cîrstea, imperială la Miami. Românca a executat-o pe a 19-a jucătoare a lumii și s-a calificat în optimi

0
0
Publicat:

La ultimul sezon din carieră, Sorana Cîrstea face senzație în tenisul feminin. Românca a ajuns între primele 16 la Miami Open, după ce a trecut de două dintre favoritele concursului. Ieri a trecut de Linda Noskova, a 14 jucătoare a lumii, pentru ca în această noapte să mai facă o victimă cu nume din circuitul WTA: Elise Mertens, locul 19 mondial.

Sorana Cîrstea evoluează la nivel maxim, la aproape 36 de ani. Foto EPA EFE
Sorana Cîrstea s-a impus categoric, 6-3, 6-2, după doar o oră și 19 minute de joc. Jucătoarea noastră a început bine, conducând cu 2-0, însă belgianca a egalat la 2 după ce a recuperat break-ul. La 4-3, românca s-a desprins și a câștigat primul set.

În partea secundă, adversara lui Sori a rezistat doar până la 2-2. Grație serviciului excelent (61% puncte câștigate cu primul serviciu și 64% cu cel de-al doilea, trei ași și nicio dublă greșeală), ea a pășit în optimile competiției de la Miami, unde va da peste o americancă, Alycia Parks sau Coco Gauff.

Jaqueline Cristian joacă astăzi pentru calificarea în optimi

În urma acestei victorii, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 105.720 dolari, dar și 120 de puncte WTA, cu care a urcat în Top 30 mondial, fiind pe locul 29 în clasamentul live. România mai are o reprezentantă la Miami, pe Jaqueline Cristian, care va evolua astăzi în turul 3 împotriva Ekaterinei Alexandrova. Gabriela Ruse s-a oprit în turul doi, fiind învinsă clar aseară de Madison Keys, 6-0, 6-3.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
