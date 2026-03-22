Sorana Cîrstea, imperială la Miami. Românca a executat-o pe a 19-a jucătoare a lumii și s-a calificat în optimi

La ultimul sezon din carieră, Sorana Cîrstea face senzație în tenisul feminin. Românca a ajuns între primele 16 la Miami Open, după ce a trecut de două dintre favoritele concursului. Ieri a trecut de Linda Noskova, a 14 jucătoare a lumii, pentru ca în această noapte să mai facă o victimă cu nume din circuitul WTA: Elise Mertens, locul 19 mondial.

Sorana Cîrstea s-a impus categoric, 6-3, 6-2, după doar o oră și 19 minute de joc. Jucătoarea noastră a început bine, conducând cu 2-0, însă belgianca a egalat la 2 după ce a recuperat break-ul. La 4-3, românca s-a desprins și a câștigat primul set.

În partea secundă, adversara lui Sori a rezistat doar până la 2-2. Grație serviciului excelent (61% puncte câștigate cu primul serviciu și 64% cu cel de-al doilea, trei ași și nicio dublă greșeală), ea a pășit în optimile competiției de la Miami, unde va da peste o americancă, Alycia Parks sau Coco Gauff.

Jaqueline Cristian joacă astăzi pentru calificarea în optimi

În urma acestei victorii, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 105.720 dolari, dar și 120 de puncte WTA, cu care a urcat în Top 30 mondial, fiind pe locul 29 în clasamentul live. România mai are o reprezentantă la Miami, pe Jaqueline Cristian, care va evolua astăzi în turul 3 împotriva Ekaterinei Alexandrova. Gabriela Ruse s-a oprit în turul doi, fiind învinsă clar aseară de Madison Keys, 6-0, 6-3.