Jaqueline Cristian, în turul 3 la Miami. Puncte importante în clasamentul WTA și un cec consistent pentru româncă

Jaqueline Cristian a reușit o nouă performanță solidă la turneul WTA 1000 de la Miami, avansând în turul al treilea după o victorie în două seturi în fața americancei Peyton Stearns, scor 6-4, 7-5.

Românca, aflată pe locul 36 mondial și beneficiară a unui loc direct în runda a doua, s-a impus după un meci care a durat aproape două ore, acesta fiind și primul duel direct dintre cele două jucătoare.

Prin acest succes, Cristian și-a asigurat un premiu consistent și puncte importante în clasamentul WTA (61.865 de dolari și 65 de puncte WTA), urmând să o întâlnească în faza următoare pe Ekaterina Alexandrova, favorita numărul 11, care a trecut fără probleme de Lilli Tagger.

Între Cristian și Alexandrova există un echilibru perfect în confruntările directe, fiecare având câte o victorie. Rusoaica s-a impus anul trecut la Tokyo, în timp ce românca și-a luat revanșa recent, la Adelaide.

În aceeași zi, Sorana Cîrstea a obținut și ea calificarea în turul al treilea, după ce a învins-o pe Linda Noskova într-un meci în trei seturi.

Partida dintre Gabriela Ruse și Madison Keys, programată inițial vineri, a fost amânată și urmează să se dispute sâmbătă.