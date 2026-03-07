Sorana Cîrstea, magistrală la Indian Wells. A spulberat o favorită și urcă vertiginos în clasamentul mondial

După ce a trecut în prima rundă în trei seturi de germanca Tatjana Maria, Sorana Cîrstea a avut un alt meci greu noaptea trecută, contra rusoaicei Diana Shnaider, a 21-a favorită de la Indian Wells. Grație unui serviciu ireproșabil, jucătoarea noastră de tenis s-a impus clar, în două seturi, 6-2, 7-6 (0).

Românca a pornit ca din pușcă în primul set, câștigat cu 6-2, pentru ca în al doilea să se bată ca o leoaică. S-a mers cap la cap până în tie-break, unde sportiva noastră și-a spulberat adversara cu 7-0.

Sorana se va duela pentru accederea în optimile de finală de la Indian Wells cu favorita nr. 14 a turneului, Linda Noskova, din Cehia. Cele două s-au mai întâlnit de două ori în circuit. Cehoaica a câștigat primul meci direct, la Brisbane 2024, în 3 seturi, iar românca și-a luat revanșa în urmă cu câteva săptămâni, în turul secund de la Dubai, când s-a impus categoric, scor 6-1, 6-4.

Grație parcursului bun de la Indian Wells, Sorana Cîrstea a urcat în clasamentul WTA live patru poziții, până pe locul 34. Ea și-a asigurat un cec de 68.865 de dolari. Jaqueline Cristian, care a jucat în acestă dimineață, tot în turul 2, contra Mayei Joint, este pe poziția 39 în această ierarhie.