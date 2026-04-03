Singurul rival al lui Gică Hagi în cursa pentru banca tehnică a României. FRF trebuie să aleagă imediat: „Vine în urma lui!”

Mircea Lucescu nu mai este selecționerul echipei naționale a României, după ce Federația Română de Fotbal a făcut anunțul oficial. În perioada următoare, va fi ales noul antrenor al primei reprezentative.

Mihai Stoichiță a vorbit despre posibilii înlocuitori și despre procesul de selecție, în contextul meciurilor din Nations League și al campaniei de calificare pentru EURO 2028. Potrivit oficialului FRF, principalul favorit pentru acest post este Gică Hagi.

„Majoritar este Gică Hagi. Și Iordănescu este în urma lui!”

Pe lista variantelor se află și Edi Iordănescu, antrenorul care a adus cele mai recente rezultate importante pentru echipa națională.

„Pot să vă spun atât, că majoritar este Gică Hagi. Și Iordănescu este în urma lui, la preferințele celor din Comisia Tehnică. A fost o listă de antrenori pe care a prezentat-o fiecare.

Propunerea a fost făcută. Misiunea noastră s-a încheiat, noi am propus numele pentru a fi selecționerul României. Procedura este de a mandata președintele la negocieri cu Gică Hagi, iar apoi va fi prezentat!”, a spus Mihai Stoichiță.

România, parcurs solid la EURO 2024 și o grupă câștigată surprinzător cu Edi Iordănescu

Ultimul rezultat cu adevărat notabil al echipei naționale poartă semnătura lui Edi Iordănescu. Cu el pe bancă, România a depășit așteptările și a ajuns în optimile de finală ale EURO 2024, după ce a încheiat pe primul loc o grupă din care au făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina.

Edi Iordănescu a condus prima reprezentativă între ianuarie 2022 și iulie 2024, perioadă în care a reușit să readucă echipa în prim-planul competițiilor internaționale.