Clonarea cailor de elită câștigă teren și provoacă dezbateri în sporturile ecvestre: „Schimbă regulile jocului”

Timp de generații, crescătorii de cai de performanță au încercat să obțină exemplare tot mai valoroase prin selecția atentă a liniilor genetice. Temperamentul, forța, rezistența și aptitudinile sportive au fost combinate cu grijă, în speranța că fiecare nou mânz va depăși performanțele părinților săi.

Astăzi însă, lumea sporturilor ecvestre se confruntă cu o schimbare care ar putea redefini complet conceptul de reproducție: clonarea cailor campioni.

Pe măsură ce tot mai multe clone și descendenții acestora ajung în competițiile de top, specialiștii se întreabă dacă această tehnologie reprezintă viitorul sportului sau o amenințare la adresa evoluției genetice naturale, scrie The Wall Street Journal.

De la experiment la competițiile de elită

Clonarea cailor nu mai este de mult o simplă curiozitate științifică.

Unul dintre pionierii fenomenului este argentinianul Adolfo Cambiaso, considerat de mulți cel mai mare jucător de polo din istorie. Începând cu anii 2000, acesta a creat clone ale celor mai valoroși cai de polo ai săi și a continuat să câștige competiții importante folosindu-le.

În 2010, o clonă a celebrei sale iepe Cuartetera a fost vândută la licitație pentru 800.000 de dolari, o sumă considerată uriașă pentru un cal de polo la acea vreme.

Succesul a atras interesul întregii industrii, iar tehnologia a început să fie utilizată și în alte discipline ecvestre.

Clonele ajung la Campionatele Mondiale

La finalul anului 2024, în cadrul Campionatului Mondial de eventing pentru cai de șapte ani, doi concurenți au atras atenția prin asemănările izbitoare dintre ei.

Era vorba despre Chilli Morning IV și Chilli Morning II, ambele clone ale celebrului armăsar Chilli Morning, unul dintre cei mai de succes cai de concurs din istoria Marii Britanii.

Potrivit călăreței Julia Krajewski, care a concurat atât împotriva originalului, cât și cu una dintre clone, asemănările depășesc aspectul fizic.

„Au aceleași puncte forte, aceleași slăbiciuni și chiar aceleași ciudățenii de comportament”, a declarat sportiva.

Susținătorii și criticii clonării

Deși numărul clonelor produse anual este încă redus comparativ cu cel al cailor crescuți prin metode tradiționale, prezența lor în competițiile de top devine tot mai vizibilă.

Fenomenul împarte însă lumea ecvestră.

Unii crescători consideră că reproducerea unor exemplare excepționale reprezintă o oportunitate de a conserva linii genetice valoroase care altfel s-ar pierde.

Alții avertizează că utilizarea excesivă a clonelor ar putea limita diversitatea genetică și ar reduce șansele apariției unor noi campioni.

„Nu cred că aduc ceva nou în reproducție. Există suficienți cai valoroși fără să fie nevoie de clone”, afirmă Joris de Brabander, unul dintre cei mai cunoscuți crescători europeni.

Federația Internațională a renunțat la interdicție

Controversa a ajuns și la nivelul organismelor de conducere.

În 2007, Federația Internațională Ecvestră a interzis participarea clonelor în competiții. Cinci ani mai târziu însă, organizația și-a schimbat poziția.

Experții au concluzionat că performanța unui cal nu depinde exclusiv de genetică, ci și de factori precum antrenamentul, alimentația, mediul, experiența și relația cu călărețul.

Prin urmare, o clonă nu beneficiază automat de un avantaj competitiv.

Următorul pas: modificarea genetică

Dacă clonarea generează deja controverse, următoarea etapă a revoluției biotehnologice stârnește și mai multe întrebări.

Compania argentiniană Kheiron Biotech a anunțat că a produs în 2024 primii cai modificați genetic cu ajutorul tehnologiei CRISPR.

Animalele sunt clone ale unei iepe celebre de polo, însă cercetătorii au intervenit asupra unei gene implicate în dezvoltarea masei musculare.

Scopul este obținerea unor cai mai rapizi și mai puternici, fără a pierde celelalte caracteristici care i-au făcut valoroși.

Potrivit companiei, costul unei clone ecvine este de aproximativ 40.000 de dolari.

Viitorul sporturilor ecvestre

În ciuda dezbaterilor, mulți specialiști subliniază că o clonă nu reprezintă o copie perfectă a unui campion.

Experiențele de viață, antrenamentul și relația cu sportivul continuă să joace un rol esențial în dezvoltarea unui cal de performanță.

În plus, clonele pot fi folosite pentru reproducție, permițând reintroducerea unor linii genetice care altfel s-ar fi pierdut definitiv.

„Uneori reproducția tradițională este o loterie. Clonele oferă o anumită predictibilitate”, spune Laura Chapot, a cărei familie a folosit clonarea pentru a păstra moștenirea genetică a legendarului cal de concurs Gem Twist.

Omul de ştiinţă britanic Ian Wilmut, şeful echipei care a clonat oaia Dolly, a murit la 79 de ani

Pe măsură ce tehnologia avansează de la simpla clonare către editarea genetică, dezbaterea privind limitele etice și sportive ale intervenției asupra animalelor de competiție este de așteptat să devină tot mai intensă. Pentru lumea ecvestră, întrebarea nu mai este dacă această transformare va avea loc, ci cât de profund va schimba viitorul sportului.