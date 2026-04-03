Când trupul nu mai ține pasul cu spiritul luptător. Biografia medicală a lui Mircea Lucescu: operații pe bandă rulantă

Spitalul Universitar din București a informat astăzi că fostul selecționer Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut, chiar în ziua în care urma să fie externat.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce, joi, Lucescu și-a încheiat oficial mandatul pe banca tehnică a echipei naționale de fotbal a României.

„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare.

În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate!”, se arată în comunicatul oficial al instituției.

Istoricul problemelor medicale ale lui Mircea Lucescu

În mai 2023, Mircea Lucescu a trecut printr-o intervenție chirurgicală la picior în Ucraina, fiind diagnosticat cu coxartroză;