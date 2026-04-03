Când trupul nu mai ține pasul cu spiritul luptător. Biografia medicală a lui Mircea Lucescu: operații pe bandă rulantă

Când trupul nu mai ține pasul cu spiritul luptător. Biografia medicală a lui Mircea Lucescu: operații pe bandă rulantă0
Spitalul Universitar din București a informat astăzi că fostul selecționer Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut, chiar în ziua în care urma să fie externat.
Incidentul a avut loc la scurt timp după ce, joi, Lucescu și-a încheiat oficial mandatul pe banca tehnică a echipei naționale de fotbal a României.
„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare.
În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate!”, se arată în comunicatul oficial al instituției.
Istoricul problemelor medicale ale lui Mircea Lucescu
- În mai 2023, Mircea Lucescu a trecut printr-o intervenție chirurgicală la picior în Ucraina, fiind diagnosticat cu coxartroză;
- În ianuarie 2025, antrenorul a fost operat din nou, de această dată la șoldul drept, la București;
- Tot în ianuarie și februarie 2025, Lucescu a fost spitalizat pentru câteva zile din cauza unei infecții subcutanate, fiind ulterior transferat în Belgia pentru investigații suplimentare;
- În februarie, FRF a anunțat că Lucescu va fi prezent la barajul pentru Cupa Mondială, iar el a condus echipa în deplasarea din 26 martie, pierdută 0-1 cu Turcia. Nu a putut fi prezent în meciul din Slovacia, fiind internat în spital după ce a leșinat în cantonamentul echipei naționale;
- Pe 29 martie, antrenorul a fost transportat la Spitalul Universitar din București, după ce a suferit o tulburare severă de ritm cardiac. În aceeași zi, medicii i-au montat un defibrilator pentru reglarea bătăilor inimii, chiar în ziua meciului amical România vs. Slovacia (0-2);
- La doar câteva ore înainte de externare, fostul selecționer a suferit un infarct, fiind menținut sub supraveghere medicală în cadrul Secției de Cardiologie, la Spitalul Universitar din București.