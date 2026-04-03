Cei doi jucători care l-ar fi deranjat cu atitudinea sfidătoare pe Mircea Lucescu, chiar înainte de a i se face rău

Mircea Lucescu trece prin clipe grele, după ce la finalul săptămânii trecute i s-a făcut rău și a leșinat în cantonamentul naționalei, iar astăzi a suferit un infarct acut, chiar când se pregătea de externare. Problemele medicale ale fostului selecționer au început la ședința tehnică de după meciul cu Turcia, când făcea analiza partidei pierdute la Istanbul.

Antrenorul de 80 de ani s-a așezat pe un scaun fix după ce a revăzut faza golului marcat de turci și a intrat într-o stare de inconștiență. A primit imediat ajutor de la medicul naționalei, pentru ca apoi să fie transportat la spital. Mircea Lucescu și-a revenit și a declarat că i s-a făcut rău din cauza supărării pricinuite de faza golului adversarilor, fără să dea alte detalii. Atunci, au apărut informații potrivit cărora nu numai revederea acelui moment l-a iritat peste măsură, cât și atitudinea și modul în care i-au răspuns cei implicați, Andrei Rațiu și Dennis Man.

Deranjat de cum i-au răspuns jucătorii

”Se pare că s-a supărat foarte tare. Din ce am înțeles eu, făcea analiza meciului cu Turcia și discuta faza golului primit. Și nu l-au mulțumit, ba chiar l-au deranjat, răspunsurile celor doi jucători implicați, Man și Rațiu. Man își potrivea jambierele, iar Rațiu a venit la pas în apărare. Se pare că răspunsurile n-au fost cele așteptate de Lucescu, s-a simțit chiar deranjat de modul în care i-au răspuns cei doi jucători și a leșinat pur și simplu”, a dezvăluit jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia după incidentul din cantonamentul naționalei.

Jucătorii au reacționat imediat, spunând că informația nu este adevărată și că nimeni nu comentează atunci când Mircea Lucescu vorbește. Nicolae Stanciu a transmis, în cadrul unei conferințe de presă: „În calitate de căpitan este de datoria mea să-mi apăr colegii și să spun adevărul. A apărut o știre, care din punctul meu de vedere este foarte gravă și induce multă lume în eroare.

Total fals - susține căpitanul Nicușor Stanciu

Vreau să spun doar atât. De când a venit Mister la echipa națională, niciunul dintre jucători nu i-a răspuns în timpul unei ședințe de pregătire. Nici măcar un cuvânt. Indiferent dacă prin modul său de vorbire, a spus că eu am fost vinovat la un gol sau nu, niciun jucător nu a scos un cuvânt la ședințele lui Mister la analiza meciurilor. Știrea care a apărut îi poate afecta pe cei doi jucători care au fost menționați și poate induce o țară în eroare. Sau lumea se poate gândi că ceea ce s-a întâmplat e din cauza lor, pentru că așa reiese din acea știre. Este total fals”.

Mircea Lucescu a suferit astăzi un infarct, astfel că va mai rămâne internat, sub supravegherea specialiștilor. „În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, au anunțat reprezentanții Spitalului Universitar, instituția care îl îngrijește pe legendarul antrenor de fotbal.