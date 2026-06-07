Clipe de groază pe teren! Christian Eriksen s-a prăbușit în timpul amicalului Danemarca - Ucraina

Momente de groază duminică seară, la amicalul Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen (34 de ani), a fost la un pas de moarte după ce s-a prăbușit pe gazon în minutul 65 fără să fi fost implicat într-un duel cu un adversar. Înainte, el s-a ținut cu mâinile de piept, acolo unde avea montat un stimulator cardiac. În 2021 a pățit ceva similar.

Jucătorii aflați în apropiere au reacționat imediat și au cerut oprirea partidei. Echipele medicale au intrat de urgență pe teren, în timp ce fotbaliștii danezi au format un scut uman în jurul lui Eriksen, pentru a-l proteja în timpul îngrijirilor acordate. Timp de mai multe minute, stadionul a fost cuprins de tăcere, iar coechipierii lui Eriksen au izbucnit în lacrimi.

Eriksen a părăsit terenul pe picioare, însoțit de colegii de la naționala Danemarcei și de membrii staff-ului tehnic. Jucătorii Ucrainei au rămas pe gazon și au aplaudat, alături de publicul prezent în tribune. La scurt timp după incident, arbitrul a decis oprirea definitivă a meciului.

Federația daneză a anunțat că Eriksen este conștient

Federația Daneză de Fotbal a transmis, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că fotbalistul este conștient și se simte bine, ținând cont de circumstanțe. „Christian Eriksen este conștient și se simte bine, având în vedere circumstanțele. Meciul a fost anulat”, a fost mesajul transmis de federație.

După incident, mijlocașul a mers la ambulanță alături de soția sa, apoi a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Medicul naționalei Danemarcei: „Cred că aparatul a făcut exact ceea ce trebuia să facă”

Morten Boesen, medicul naționalei Danemarcei, a explicat că primele indicii arată că dispozitivul cardiac implantat al lui Eriksen după episodul similar al cărui erou a fost la Campionatul European din 2021, când a fost mort clinic timp de cinci minute, s-ar fi declanșat în timpul jocului. „Din ce am înţeles, stimulatorul cardiac s-ar fi declanşat în timp ce era în joc. Mi s-a părut că l-am văzut ţinându-se de piept şi poate chiar strigând să se oprească meciul. Apoi a căzut, iar noi am ajuns imediat lângă el”, a declarat Morten Boesen pentru TV 2 Sport.

Medicul danez a precizat că Eriksen și-a revenit rapid, iar dispozitivul implantat este verificat pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat în acele momente. Potrivit acestuia, aparatul poate oferi informații esențiale despre cauza episodului. „Acum îi este verificat dispozitivul cardiac, pentru că acesta poate indica motivul principal. Şi-a recăpătat cunoştinţa destul de repede. Cred că aparatul a făcut exact ceea ce trebuia să facă: să-l aducă înapoi”, a mai spus medicul naționalei Danemarcei.

În 2021, la Campionatele Europene, a fost în moarte clinică 5 minute după un episod similar

Christian Eriksen este unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria naționalei Danemarcei. Are 152 de selecții și 46 de goluri marcate pentru prima reprezentativă. De altfel, el a și fost premiat înaintea partidei pentru că a atins borna 150 în carieră.

Fotbalistul a mai trecut printr-un episod dramatic în 2021, la Campionatul European, în timpul meciului Danemarca – Finlanda. Atunci, Eriksen s-a prăbușit pe teren în urma unui stop cardio-respirator și a fost resuscitat de medici. Ulterior, i-a fost montat un defibrilator, dispozitiv care i-a permis să își continue cariera, dar numai în anumite țări, acolo unde este permis jocul cu defibrilator implantat.