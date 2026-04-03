Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Infarctul lui Mircea Lucescu a avut loc când i se făceau analizele de externare. Dezvăluirile managerului Spitalului Universitar

Mircea Lucescu a suferit un infarct vineri dimineață, 3 aprilie, la spital, chiar în ziua în care urma să fie externat.

Update 17.59. Medicul Dan Tesloianu: „Dacă nu era la spital și era acasă, Mircea Lucescu murea”

Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu continuă să facă valuri. Selecționerul care și-a încheiat ieri contractul cu FRF a avut mare noroc că se afla internat în timp ce a suferit un infarct în această dimineață. Medicul Dan Tesloianu, specialist în cardiologie, a declarat că antrenorul de aproape 81 de ani ar fi murit probabil dacă nu era în spital, dar și că un alt infarct ar duce la aproape sigur la deces.

„Astfel de leziuni coronariene pot fi fatale, probabil că dacă nu era la spital și era acasă murea. Una din formele de manifestare ale ischemiei miocardice este moartea subită, adică mori pur și simplu, e greu să te mai trezești. Una dintre cauzele morții subite este o tulburare severă de ritm cardiac, să spunem. (...)

Pacientul ar fi prezentat indicații de defibrilator, pentru că avea un episod de tahicardie ventriculară malignă și avea indicații pentru implementarea unui defibrilator cardiac. Aici trebuie să fie pacientul de acord. Încă o dată precizez că avea indicația de montare a unui defibrilator cardiac.

Defibrilatorul, odată montat, nu îl apăra de infarct, ci de o altă aritmie la fel de severă, dar nu îl apăra de infarct. Defibrilatorul e pus sub piele și când sesizează tulburarea de ritm descarcă șoc electric, atâta face. Infarctul e altceva, înseamnă închiderea unei artere coronare”, a declarat medicul Dan Tesloianu, pentru Fanatik.

Specialistul în cardiologie a adăugat: „ Inima are trei artere: un infarct înseamnă închiderea uneia, apoi la al doilea se mai închide o arteră și crește riscul de deces, evident. După un al doilea infarct, starea pacientului începe să devină critică. Asta ar fi destul de letal”.

UPDATE: 15.10 Povestea unei zile de groază: managerul Spitalului Universitar a relatat filmul evenimentelor

Mircea Lucescu urma să fie externat astăzi, după ce a stătuse aproape o săptămână sub supravegherea medicilor de la Spitalul Universitar în urma leșinului de după partida cu Turcia. Însă fostul antrenor al naționalei a suferit o sincopă exact în momentul în care i se făceau analizele finale. Managerul instituției medicale, Cătălin Cîrstoiu, a povestit filmul evenimentelor: „Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital.

Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat”, a declarat Cătălin Cîrstoiu pentru golazo.ro.

Astfel, Mircea Lucescu trebuie să-și prelungească șederea din spital, urmând să fie externat când doctorii vor considera că nu mai există niciun pericol.

UPDATE: 14.05 Familia lui Mircea Lucescu ia în calcul mutarea antrenorului la Viena

Familia lui Mircea Lucescu ar vrea să-l mute pe reputatul antrenor la un spital din Viena, potrivit ProSport. Apropiații tehnicianului iau în calcul această variantă, fiind în legătură atât cu șeful secției de cardiologie de la Spitalul Universitar, cât și cu medicii austrieci. Decizia nu poate veni însă decât după mai multe ore de așteptare, în care doctorii vor vedea cum evoluează starea lui Lucescu și dacă aceasta permite o astfel de deplasare.

Soția lui Mircea Lucescu, în șoc: „A plecat bine de dimineață de acasă! M-a sunat Răzvan din Grecia, este foarte îngrijorat!”

UPDATE: 13.24 Potrivit unor surse, Mircea Lucescu ar fi suferit al doilea infarct vineri, la doar trei ore după primul.

Potrivit unor informații, Mircea Lucescu ar fi suferit un al doilea infarct, fapt negat de managerul Spitalului Universitar, Cătălin Cîrstoiu. Acesta a declarat, pentru Adevărul: Vă rugăm să luați în considerare comunicările oficiale ale spitalului. În momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, conștient și cooperant cu personalul medical. Precizam ca vom interveni public daca apar elemente noi în evoluție”.

UPDATE 12.45 Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a anunțat că starea lui Mircea Lucescu este stabilă

„Este stabil din ce am aflat de la medici. Mai multe informații nu am”, a transmis Stoichiță, într-o intervenție la Antena3. 

Fostul selecționer al naționalei este internat la Spitalul Universitar din București, după ce a avut probleme de sănătate legate de inimă în ultimele zile. 

Mircea Lucescu este internat în cadrul Secției de Cardiologie și este monitorizat de medici.

„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, a anunțat Spitalul Universitar. 

În ultima perioadă, Mircea Lucescu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. În urmă cu aproape o săptămână, el a fost transportat de urgență și internat la Spitalul Universitar din București, după ce a suferit o tahicardie ventriculară în timpul antrenamentelor premergătoare meciului cu Slovacia (0-2).

FRF a anunțat zilele trecute, printr-un comunicat postat pe site-ul oficial, încheierea mandatului avut de selecționerul Mircea Lucescu, 80 de ani, la cârma echipei naționale de fotbal a României.

