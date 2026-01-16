Edi Iordănescu, din nou pe banca tehnică! Antrenorul a ajuns la un acord verbal cu noua formație. Gruparea a câștigat titlul de 5 ori

Edi Iordănescu (47 de ani) a părăsit Legia Varșovia pe 31 octombrie, după patru luni pe banca echipei poloneze, și de atunci se află fără angajament.

Fostul selecționer al României, în funcție timp de doi ani și jumătate, a preluat Legia pe 16 iunie și a condus echipa în 23 de meciuri, cu un bilanț de 11 victorii, 6 remize și 6 înfrângeri.

Românul este pregătit să revină rapid în antrenorat și ar fi ajuns la un acord verbal cu Al-Shabab, ocupanta locului 14 din Arabia Saudită, conform as.ro.

Echipa, fosta formație a lui Marius Șumudică, trece printr-o perioadă dificilă, iar zilele lui Imanol Alguacil (54 de ani) la club par numărate. Principalul obstacol este clauza de reziliere a spaniolului, estimată la 10 milioane de euro. În cazul unui acord între oficialii lui Al-Shabab și Alguacil, Edi Iordănescu ar urma să-i ia locul.

CV-ul lui Iordănescu este unul impresionant: a lucrat ca secund la FC Vaslui, apoi ca principal la Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, FCSB, Legia și, desigur, naționala României.