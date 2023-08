Vestea primită de Simona Halep de la avocatul ei în cazul de dopaj: „Sunt foarte dezamăgită!”

Simona Halep (31 de ani) a fost informată că un verdict în cazul de dopaj nu va veni nici în luna august.

Pe 29 august se împlinește un an de la ultimul meci disputat de Simona Halep în circuitul WTA, la US Open, ulterior fiind depistată pozitiv în cazul de dopaj.

Au trecut 10 luni până a fost audiată în fața tribunalului independent Sports Resolutions, încă fără verdict până acum. Simona a oferit o serie de detalii din interior, inclusiv că are informații că nu va primi nici un verdict nici în luna august.

„A fost un caz destul de dificil. Acolo, la audieri, echipa mea a fost extraordinară. Avocații, de asemenea. A fost și Bogdan Stoica, avocatul din România, împreună cu Howard Jacobs din America. Au fost puternici și apărarea mea a fost foarte bună. Adevărul, întotdeauna este mai ușor când spui adevărul și am simțit că totul o să fie bine. Mă așteptam să primesc decizia mult mai repede. Din câte știu eu în regulament sunt trei săptămâni. Deja se fac două luni și nu am primit absolut nicio știre despre decizie. M-am antrenat din greu, am și postat pe rețelele media pentru că am vrut să împărtășesc cu fanii mei treaba aceasta, că sunt motivată și că-mi doresc să revin pe teren cât mai repede. Am primit o veste de la avocatul meu că până la final de august nu o să am nicio decizie. Sunt foarte dezamăgită de acest lucru. Este aproape imposibil să stai să aștepți atât de mult pentru o decizie, dar așa cum am spus nu am ce să fac prea multe și va trebui să aștept”, a spus Simona Halep, potrivit Eurosport.

În acest timp. Simona Halep a ieșit din top 1000 WTA, iar după US Open 2023 va ieși definitiv din top. Și va rămâne fără nici un punct.