Simona Halep distruge cele 126 de pagini ale raportului ITIA. „M-au judecat pe scenarii. Este pur și simplu o nebunie”

Într-un interviu exclusiv pentru americanii de FOS, Simona Halep contestă decizia tribunalului și a ITIA cu privire suspendarea primită săptămâna trecută, de patru ani. Românca și avocații ei spun că se așteptau la o pedeapsă minimă și că au fost șocați la comunicarea deciziei.

„Am fost încrezătoare după audiere pentru că erau atât de multe lucruri care nu aveau sens și care nu sunt corecte”, a declarat dubla campioană de Grand Slam pentru Front Office Sports. Simona Halep susține că tribunalul a ignorat toate dovezile prezentate de avocatul ei și de experți pentru a explica de ce un medicament interzis a ajuns în corpul ei.

„Când am primit decizia, am fost complet șocată. Nu îmi venea să cred că m-au suspendat timp de patru ani deși sângele meu era total normal. Nu au găsit nimic rău în sângele meu. Este o nebunie că au luat această decizie cu tot ce a prezentat echipa de avocați. M-au judecat pe scenarii. Nu există nicio dovadă. Este pur și simplu o nebunie”, a declarat Simona Halep.

Se aștepta la pedeapsa minimă

Conform regulamentelor, românca anticipa o anumită formă de sancțiune, minimă, deoarece sportivii sunt considerați responsabili pentru ceea ce intră în corpul lor, chiar dacă neintenționat. Iar după ce au descoperit sursa contaminării într-un supliment alimentar, Simona și echipa sa au crezut că au rezolvat problema și sancțiunea va fi una blândă. Însă ITIA și tribunalul Sport Resolutions au explicat, într-un raport de 126 de pagini, de ce au ales pedeapsa maximă. „Este o încălcare a regulamentului, dar am spus că sancțiunea ar trebui să fie foarte minimă”, a declarat și Howard Jacobs, avocatul lui Halep, cel care a mai apărat-o pe Maria Șarapova.

La începutul acestui an, echipa juridică a lui Halep a identificat cu succes sursa rezultatului pozitiv, deoarece substanța (Roxadustat) a fost descoperită într-un supliment nutrițional pe care a început să-l ia la recomandarea kinetoterapeutului ei de la Academia Mouratoglou, la US Open 2022.

E o interdicție pe viață, spune avocatul

Suspendată de un an din tenis, românca mai trebuie să aștepte încă trei pentru a reveni pe teren, dacă decizia nu va fi schimbată la TAS. Avocatul Jacobs acuză că, de fapt, pedeapsa este o interdicție pe viață, deoarece Halep va împlini 35 de ani când suspendarea expiră în 2026.

„Din punct de vedere mental, a fost un dezastru pentru mine pentru că nu mă așteptam la așa ceva”, a spus Halep. „Întotdeauna am fost atent cu ceea ce am pus în corpul meu și nu am luat niciodată ceva fără să verific. Deci, este un șoc. A fost foarte bine să aflu de unde vine Roxadustatul pentru că este foarte greu când nu știi ce se întâmplă”, a spus Halep.

Având în vedere că Halep fusese testată negativ pentru Roxadustat pe 26 august 2022, iar apoi pozitiv trei zile mai târziu, experții au ajuns la concluzia că, având în vedere nivelurile foarte mici de concentrație de Roxadustat găsite în proba de urină din 29 august 2022, nu ar fi putut fi lua o doză care crește performanța.

Substanța i-ar fi făcut mai mult rău

Mai mult, substanța i-ar fi afectat problema pe care o are cu tiroida, pentru că un studiu al Agenției Europene a Medicamentului a arătat că Roxadustat determină o scădere a funcției acestei glande la cei care iau medicamentul. „Nu avea niciun rost să accept asta. Ar funcționa împotriva mea, nu m-ar ajuta”, a punctat Simona Halep.

Halep le-a spus americanilor că ea continuă să se antreneze. „Este greu să te concentrezi asupra tenisului. Trebuie să rămân sănătoasă. Este emoționant să fii pe terenul de tenis. Când ești epuizat din punct de vedere emoțional, poți fi rănit fizic. Încerc să mă protejez, așa că voi continua să merg la sală pentru a rămâne în formă.”