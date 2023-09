„Săraca de Halep“: Un jurnalist britanic deschide cutia pandorei și arată ce pățit Simona VIDEO

Cazul de dopaj în care e implicată Simona Halep (31 de ani) continuă să fie ultramediatizat, nu doar în România, ci și la nivel mondial. Doar că motivele interesului stârnit de subiect diferă un pic.

La noi, s-au format cele două mari tabere, pro și contra Simona, iar argumentele sunt, mai degrabă, emoționale. Afară, în schimb, povestea româncei fascinează și pentru că reprezintă o raritate pentru lumea tenisului. În sensul că, în acest sport, spre deosebire de ciclism sau haltere de pildă, cazurile de dopaj sunt extrem de rare. Practic, de la povestea cu Maria Șarapova încoace, care a fost în 2016, tenisul nu prea a oferit scandaluri de dopaj cu jucători de rang înalt. Desigur, au existat dosare pe numele unor sportivi precum suedezul Mikael Ymer sau americanca Varvara Lepchenko, însă, încă o dată, vorbim despre niște jucători de mâna a doua spre a treia.

Pornind de aici, jurnalistul britanic, Damian Reilly, specialist în tenis, cu prezențe la turnee mari, a semnat un text tăios în „The Spectator“. Iar Reilly oferă o perspectivă șocantă asupra cazului Halep. Concret, el insistă, cu argumente, că dopajul e răspândit în lumea tenisului. Doar că atât oficialii circuitelor ATP și WTA, cât și jurnaliștii închid ochii pentru că nimeni nu vrea să tulbure apele într-o industrie care implică sume uriașe. În acest context, Reilly e de părere că „Simo“ a avut doar ghinionul de a fi prinsă, catalogând suspendarea ei drept o decizie inutilă. Pentru că, spune britanicul, problema cea mare și anume dopajul sistematic al coloșilor tenisului e băgată sub preș!

„Adevărul“ oferă, în rândurile de mai jos, analiza semnată de Damian Reilly.

Ce e de remarcat? Că Halep s-a dopat sau că a fost prinsă?

Într-un text intitulat „Are tenisul o problemă cu dopajul?“, autorul își începe editorialul cu o întrebare oarecum ironică: „Ce e de remarcat aici? Că Halep, cu două trofee de Grand Slam în palmares, s-a dopat sau că a fost prinsă? Pun această întrebare, fiindcă forurile care guvernează în tenis prind un număr surprinzător de mic de trișori. Și sunt două posibilități: fie că aceste foruri fac o treabă foarte proastă, fie că jucătorii de elită trișează foarte rar ca să câștige niște sume uriașe de bani“.

Damian Reilly amintește apoi de o discuție avută în 2017 cu celebrul chimist, Angel Hernandez. În anii ’90 și la începutul anilor 2000, Hernandez a fost implicat în furnizarea substanțelor interzise unor atleți de talie mondială. Substanțele respective, preparate special în laborator, nu puteau fi depistate prin teste antidoping la vremea respectivă. „Când l-am întrebat pe Hernandez dacă există dopaj în tenis, pur și simplu, a pufnit în râs. <<Tenisul a fost un paradis al dopajului pentru mult timp. Nu se făceau teste, pur și simplu. Sportivii trăiau într-un paradis al dopingului. Acum, din ce știu, au început să mai facă teste, dar e o glumă ce se întâmplă>>, a fost răspunsul lui Hernandez“, continuă textul din „The Spectator“.

Mai departe, amintind ultimele două mari cazuri de dopaj în tenis, cu Șarapova și Halep în prim-plan, Reilly oferă un bilanț pentru a demonstra că sportul-alb are un număr suspect de mic de trișori de nivel înalt: „Începând din 1968, de când avem era Open, sunt vreo 80 de cazuri de dopaj de nivel înalt. 80 din mii de jucători care au fost pe tablou în marile competiții de Grand Slam în toți acești ani. Un număr insignifiant, practic. Iar cazurile mai recente și mai importante sunt cu Halep, Șarapova și Marin Cilic (acesta a primit o suspendare de doar 4 luni în 2013). În rest, cine a fost prins pentru dopaj în tenis cu greu poate fi pus în categoria vedetelor acestui sport. Vorbim despre Wayne Odesnik, Mariano Puerta sau Barbora Strýcová“.

Imagini bizare cu Djokovici

Damian Reilly pune apoi lupa pe cazul Djokovici. Care, la 36 de ani, pare că a găsit „elixirul tineretii“, dovadă și faptul că tocmai a ajuns la 24 de trofee de Grand Slam dintre care trei cucerite în acest sezon!

„Când cel mai mare jucător al tuturor timpurilor, Novak Djokovici, a fost surprins inhalând ceva dintr-o sticlă de apă la Wimbledon 2022, el le-a spus jurnaliștilor că sticla a conținut <<o soluție magică>>, adăugând că aceasta îi îmbunătățește randamentul. <<Ma ajută>>, a spus sârbul. Și nimeni nu i-a cerut să detalieze. După câteva zile, când a și câștigat Wimbledon 2022, Djokovici a refuzat, încă o dată, să explice ce e, de fapt, <<soluția magică>> din sticlă. În schimb, a oferit un răspuns vag și a spus că o va pune în vânzare, într-o bună zi. Mai mult, i-a spus unui reporter că, dacă și el ar folosi această <<soluție magică>>, atunci poate câștiga Wimbledon. Toată lumea a râs și nimeni n-a pus vreo întrebare suplimentară. Iar de atunci, subiectul n-a mai fost abordat. Chiar dacă nu există nicio dovadă concretă că Djokovici a folosit vreodată o substanță interzisă, secretomania lui vizavi de acest subiect, cu ce a folosit în timpul meciului, ridică niște semne importante de întrebare“.

Damian Reilly amintește apoi de un alt episod bizar cu Djokovici. Filmat chiar de jurnalistul britanic în timpul unui meci disputat de campionul sârb, la Paris Masters, anul trecut, în noiembrie. Pe imagini se vede cum echipa lui Djokovici, aflată în tribune, prepară pe ascuns o băutură pentru Nole. Apoi, o sticlă ajunge în posesia jucătorului sârb care stă pe bancă la o pauză între game-uri.

„Anul trecut, când am postat aceste imagini pe rețelele de socializare și am remarcat că totul pare destul de dubios, brusc, am devenit ținta atacurilor fanilor. Am fost amenițat atât eu, cât și familia mea. Inclusiv cu bătaia. Poate că și de aceea jurnaliștii ezită să mai abordeze astfel de subiecte, având în vedere agresivitatea întâlnită în mediul online“.

VEZI CUM DJOKOVICI PRIMEȘTE O BĂUTURĂ CIUDATĂ DIN TRIBUNE

Suspiciunea lui Andy Murray

În continuarea textului, autorul spune că, inclusiv unii jucători de tenis sunt surprinși de rezistența fizică ieșită din comun arătată de unii dintre rivalii lor. Aici, până să redăm ce scrie Damian Reilly, merită să amintim chiar de o declarație dată de Simona Halep, în ianuarie 2016, la emisiunea „Garantat 100%“ de la TVR: „Am fost şi eu uluită de unele lucruri. Sunt sportivi care mă uimesc fizic. Sunt sportivi care aleargă foarte, foarte mult. Eu sunt acolo, în centrul lor, şi mă uit la mine: alerg două, trei ore, dar mai mult nu pot, iar alţii pot să alerge şi cinci sau şase ore, ceea ce mi se pare foarte mult. Dar poate că au muncit mult mai mult ca mine şi poate au ajuns în mod natural să facă acest efort“.

Așadar, e clar că „Simo“ avea, la rândul ei, niște suspiciuni în ceea ce privește capacitatea de efort a rivalelor sale. Și nu doar Halep. Revenim la ce povestește acum Damian Reilly: „În 2016, Andy Murray a spus: <<Am jucat împotriva unor adversari care, pur și simplu, nu cedau. De parcă nu simțeau oboseala. Dacă am avut vreodată suspiciuni în privința lor? Desigur. Auzi tot felul de lucruri...>>“.

Campioni fără bătrâneţe

Jurnalistul britanic mai oferă un argument în susținerea teoriei potrivit căreia tenisul actual e influențat de folosirea unor substanțe dopante. Iar asta la cel mai înalt nivel! „E remarcabil cum a evoluat tenisul masculin, când ne uităm la longevitatea unor jucători cunoscuți, începând din anii ’80 până acum. Amintim, la întâmplare, de niște nume. Andre Agassi avea 32 de ani când a cucerit ultimul său Grand Slam. Pete Sampras avea 31 de ani. Jimmy Connors tot 31 de ani, iar Becker 28. Nadal, Federer și Djokovici toți au cucerit trofee de Grand Slam la 36 de ani“.

Să credem în magie...

Concluzia textului publicat de site-ul „The Spectator“ ne lasă impresia că Halep, cu dovezi zdrobitoare împotriva ei în dosarul de dopaj, a fost doar... ghinionistă că a fost prinsă! Iată cum își încheie Damian Reilly materialul: „Bineînțeles, Halep va ataca decizia suspendării. Baftă! Convingerea mea tot mai mare e că nimeni nu prea mai e interesat dacă sportivii de nivel înalt se dopează sau nu, iar această situație e și mai evidentă în lumea tenisului. Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce v-ați mai luat de săraca Halep? E mai ușor, desigur, să ne bucurăm de acest spectacol sportiv și să credem în magie“.