Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
Sezon încheiat pentru Florin Andone! Românul, lovit din nou de ghinion

Publicat:
Ultima actualizare:

La 32 de ani, Florin Andone trăiește un nou moment dificil al unei cariere marcate de ghinion și probleme medicale. Ajuns la Atletico Baleares în noiembrie 2024, atacantul român a devenit rapid cel mai bun om al echipei, însă n-a reușit să obțină promovarea în eșalonul al treilea.

Florin Andone se confruntă cu probleme de sănătate.
Florin Andone a ajuns din nou pe masa de operație | Facebook CD Atlético Baleares

În vară, Andone și-a prelungit contractul, semn că formația din Insulele Baleare miza în continuare pe el. Doar că sezonul actual i-a adus din nou necazuri. Accidentările l-au scos din ritm, iar prezențele sale pe teren au devenit din ce în ce mai rare.

Florin Andone, din nou pe masa de operație

Florin Andone a suferit o ruptură de tendon în timpul unui antrenament, iar intervenția chirurgicală a fost inevitabilă. Spaniolii anunță că atacantul român va lipsi aproximativ șase luni, ceea ce îl scoate practic din calculele pentru restul sezonului.

Multă putere și însănătoșire grabnică! Te vei întoarce mai puternic ca niciodată“, a transmis Atlético Baleares.

Florin Andone a bifat, de-a lungul carierei, un traseu impresionant în Spania și nu numai. Pe lângă Cordoba și Eldense, atacantul român a mai evoluat pentru Castellon, Villarreal B, Atletico Baleares, Deportivo La Coruna, Brighton, Galatasaray și Cadiz, un circuit care spune totul despre experiența și potențialul său.

De ce a refuzat Florin Andone Rapid

În vara lui 2023, Andone a fost foarte aproape de revenirea în România. Rapid l-a dorit cu insistență, iar negocierile păreau avansate. Totuși, atacantul a ales să rămână în Spania și să semneze cu Eldense, decizie care a surprins atunci mulți oameni din fotbalul românesc.

Într-un interviu acordat presei iberice, Andone a lămurit situația și a explicat de ce a refuzat oferta Rapidului, dezvăluind motivul principal pentru care a preferat continuitatea în fotbalul spaniol, în detrimentul propunerilor primite din România și Turcia.

În vară, singurele oferte pe care le-am avut au fost din străinătate, din Turcia şi România. În Spania, lucrurile s-au desfăşurat cu încetinitorul.

Am 30 de ani, doi copii şi nu am mai stat de foarte mult timp cu familia. Nu îmi doream să câştig bani mai mulţi. Căutam un loc în Spania unde să joc şi am venit la Eldense fără să mă gândesc la altceva.

Într-o după-amiază am semnat contractul. Nu am avut nimic de obiectat, nici banii, nici condiţiile. Am vrut să ajung într-un loc în care să fiu iubit.

Sunt foarte fericit la Eldense. Sunt la doar două ore de casă. Nu am mai fost aşa aproape de casă de vreo 10 ani. Toată familia vine să mă vadă jucând. Mă bucur că echipa merge bine, iar eu primesc minute”, a spus Florin Andone, potrivit AS.com.

