România - Ungaria (miercuri, ora 19:00), la Campionatul Mondial feminin de handbal. Fotbalul a expediat meciul pe posturile secundare

Ungaria - România se joacă astăzi, de la ora 19:00, în grupa principală I a Campionatului Mondial feminin de handbal, competiție organizată de Olanda și de Germania. Meciul de la Rotterdam va fi transmis pe posturile Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Partida Farul - Dinamo, din grupele Cupei României la fotbal, care începe la ora 18:30, a exilat jocul naționalei de handbal pe un post secundar, au decis posturile comerciale.

România are obiectiv la Campionatul Mondial o clasare între primele 10 naționale. Cele două victorii obținute în fața Croației și a Japoniei au deschis discuțiile despre o calificare în faza sferturilor de finală. Eșecul cu Danemarca, drastic dacă privim scorul, 31-39, n-a îndepărtat total entuziasmul.

Naționala pregătită de Ovidiu Mihăilă încă poate ajunge în „sferturi”. Victoria cu Ungaria este obligatorie pentru păstrarea speranțelor, însă bookmakerii văd improbabil un astfel de scenariu. Naționala maghiară are o cotă medie de 1,35 la victorie, în timp ce reprezentativa tricoloră e cotată cu 4,50.

Primele două clasate se califică în sferturile de finală. Ultima victorie a României datează din 2019, scor 28-27, în grupa principală a Campionatului Mondial. Între timp, maghiarele au câștigat 4 dispute.