Ce se spune despre revenirea Serenei Williams. „Câștigi un meci și crezi că ai câștigat US Open”

Fost număr 1 mondial al tenisului, la feminin, Serena Williams nu poate trăi fără acest sport. Lansat în urmă cu câteva zile, zvonul a fost confirmat. La 44 de ani, jucătoarea americană se va întoarce în circuitul WTA la Queen's, turneu organizat între 8 și 14 iunie.

Jucătoarea a postat un video pe rețelele sociale în care a făcut anunțul. Iar oficialii britanici au confirmat informația la puțin timp după aceea. De asemenea, WTA a salutat revenirea fără a spune cine va fi partenera de dublu a Serenei (campioana va evolua alături de canadianca Victoria Mbok, o jucătoare de 19 ani, nr. 9 mondial la dublu).

Serena Williams n-a mai jucat un meci de la US Open 2022

Câștigătoare a 23 de titluri de Mare Șlem, Serena a primit un wildcard pentru a participa în întrecerea de dublu. Absentă din circuit de la US Open 2022 (a pierdut cu 5-7, 7-6/4, 1-6 la Ajla Tomljanovic, în turul 3), ea va reveni în circuit la aproape un an după sora ei mai mare, Venus Williams, care a reînceput să participe la turnee la 45 de ani, în iulie 2025.

Reînscrisă pe lista antidopaj din august 2025, Serena Williams a primit dreptul de a juca din nou un meci oficial în februarie trecut. Și cum nu mai figura în clasamentul WTA, a solicitat un wild-card pentru turneul pe iarbă de la Queen's.

Venus nu și-a văzut sora la antrenamente

Întrebată despre revenirea în circuit a surorii sale, Venus Williams a recunoscut că nu a văzut-o pe teren. „Nu știu de cât timp se antrenează. Nu am văzut-o încă lovind mingea, dar nu am nicio grijă din acest punct de vedere. Este talentată din fire. Nu am nicio îndoială că va juca bine”, a spus aceasta la canalul american TNT.

O opinie legată de revenirea Serenei a emis și Mats Willander pentru cotidianul francez „l'Equipe”: „De ce să revenim? Pentru că ne-a lipsit. Pentru că e distractiv. Nu ne-au lipsit călătoriile, ci meciurile. De aceea simțim nevoia. Așa că, la început, e foarte ușor. Suntem complet liberi. E distractiv. Câștigi o rundă și simți că ai câștigat US Open! Nu te gândești la punctele din clasament, la bani sau la orice altceva. Serena, evident, nu trebuie să-și facă griji pentru bani. Cum nici eu nu m-am gândit la bani când m-am întors după o pauză de doi ani. Apoi, încet, dar sigur, atenția se mută pe victorie. Și odată ce asta contează din nou, atunci descoperi lucruri, înveți multe despre tine.”

Turneul de la Queen's Club a apărut în 1886, sub numele de Campionatele Londrei, fiind unul dintre cele mai vechi din lume. Se desfășoară pe terenuri de iarbă, la mijlocul lunii iunie. La feminin, acesta nu a figurat în circuitul mondial între 1974 și 2024, fiind reluat în 2025. Întrecerea contează și ca una de încălzire pentru Wimbledon, care debutează două săptămâni mai târziu.