Serena Williams revine pe teren, dar nu la simplu. Unde va juca fostul lider mondial

Fostul număr unu mondial a anunțat recent că va participa la turneul de la Queen's, turneu organizat între 8 și 14 iunie. Într-o conferință de presă susținută la Londra, ea a recunoscut că mai are nevoie de timp pentru a juca și la simplu.

La începutul acestei luni, Serena Williams a postat un video pe rețelele sociale în care a precizat că se întoarce în circuitul WTA. La puțin timp după, și oficialii britanici au confirmat informația. De asemenea, WTA a salutat revenirea fără a spune cine va fi partenera de dublu a Serenei (campioana va evolua alături de canadianca Victoria Mbok, o jucătoare de 19 ani, nr. 9 mondial la dublu).

Deunăzi, fosta campioană de la Wimbledon a declarat: „Probabil că trebuie să mă antrenez ceva mai mult dacă vreau să joc la simplu. În ceea ce priveşte proba de simplu, nu pot spune nici da, nici nu. Deocamdată, răspunsul este nu. Simt că trebuie să mă antrenez ceva mai mult dacă vreau să joc la simplu”, a explicat cea care a câștigat 23 de titluri de Grand Slam. „Vom vedea dacă voi reuşi. Şi dacă nu voi reuşi, înseamnă că nu este drumul meu de urmat în acest moment”, a adăugat americanca.

Serena va juca marți sau miercuri

Serena Williams se află la Londra pentru a participa în proba de dublu la Queen's, începând de astăzi. Săptămâna viitoare ea va participa la turneul de la Berlin. În primul său meci pe iarba londoneză, acolo unde va face pereche cu canadianca Victoria Mboko, ea va înfrunta mâine sau miercuri perechea formată din compatrioata sa Nicole Melichar-Martinez şi neozeelandeza Erin Routliffe.

Reînscrisă pe lista antidopaj din august 2025, Serena Williams a primit dreptul de a juca din nou un meci oficial în februarie trecut. Și cum nu mai figura în clasamentul WTA, a solicitat un wild-card pentru turneul pe iarbă de la Queen's.

Nu a mai jucat din septembrie 2022

Mamă a doi copii, Serena Williams nu a mai jucat în circuit de la înfrângerea suferită (5-7, 7-6/4, 1-6) în faţa australiencei Ajla Tomljanovic, în turul al 3-lea al US Open, în 2 septembrie 2022. Cu o zi înainte, ea disputase ultimul său meci de dublu, alături de sora sa mai mare, Venus, care s-a soldat tot cu o înfrângere.

Turneul de la Queen's Club a apărut în 1886, sub numele de Campionatele Londrei, fiind unul dintre cele mai vechi din lume. Se desfășoară pe terenuri de iarbă, la mijlocul lunii iunie. La feminin, acesta nu a figurat în circuitul mondial între 1974 și 2024, fiind reluat în 2025. Întrecerea contează și ca una de încălzire pentru Wimbledon, care debutează la începutul lunii iulie.