Visa să ajungă numărul 1 mondial, dar rămâne fără niciun titlu de Mare Șlem. Milos Raonic se retrage la 35 de ani

Canadianul Milos Raonic își agață rachenta-n cui la vârsta de 35 de ani, după un final de carieră măcinat de accidentări.

„A venit momentul: mă retrag din tenis. Știi că este ceva ce va veni într-o zi, iar acum sunt gata să accept așa cum nu aș fi putut niciodată”. Cu aceste cuvinte, Milos Raonic, născut în 1990 și fost numărul 3 mondial, și-a anunțat retragerea din tenis într-o postare lungă publicată pe X.

Ultimul său meci a fost la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, când și-a reprezentat Canada natală pentru ultima dată. Rămâne cel mai puternic jucător de tenis pe care l-a produs vreodată țara sa, deținând și recordul all-time pentru cele mai mulți ași într-un meci de trei seturi: 47, în ultima sa victorie din carieră, la Queen's 2024, împotriva britanicul Cameron Norrie.

Anunțul retragerii a venit la două zile după a zecea aniversare a celui de-al optulea și ultimul său titlu ATP, câștigat la Brisbane pe 10 ianuarie 2016, împotriva lui Roger Federer. A fost trambulina către cel mai bun sezon din cariera lui Raonic, terminând pe locul 3 în lume, în spatele lui Andy Murray și a lui Novak Djokovic.

A fost un an extraordinar, în care nu numai serviciul său uriaș (8.845 de ași în carieră, locul 9 în clasamentul all-time), ci și îmbunătățirile semnificative ale jocului său de bază i-au permis să concureze de la egal la egal cu cei mai buni.

În acel an, a jucat în cel mai lung meci din istoria finalelor ATP, pierzând de la minge de meci în tie-break-ul din setul al treilea în fața lui Murray, după 3 ore și 38 de minute.

Raonic a ajuns în finala de la Wimbledon, după ce în semifinale l-a învins pe Federer, înainte de a ceda în fața favoritului local, Sir Andy, care se afla în încercarea de a deveni numărul 1 mondial.

„Tenisul a fost dragostea și obsesia mea”

Între 2013 și 2017, canadianul a ajuns în trei finale Masters 1.000 și în două semifinale de Grand Slam (Wimbledon 2014 și Australian Open 2016) „Milos provine dintr-o familie de ingineri. Tenisul său s-a născut pe un teren în fața unei mașini de învârtit mingea”, spunea antrenorul său, Riccardo Piatti, în 2017.

„Sunt convins că poate deveni numărul 1, mai ales având în vedere competiția. A avut accidentări, dar le depășește. Este automat în grupa de top, tot datorită jocului său: știe să își asume riscuri, știe să atace”, mai zicea tehnicianul.

Din 2017 încoace, accidentările au fost o constantă în viața lui Raonic, de la încheietura mâinii la gambă, de la tendonul lui Ahile la spate („dacă aș fi avut o problemă la șold ca Murray, mi-ar fi fost mai ușor să mă recuperez pentru că nu trebuie să alerg mult, dar fără serviciul meu, nu pot fi cu adevărat competitiv”, a glumit el, în 2024).

32 de meciuri jucate în ultimii cinci ani dau impresia unei cariere curmate înainte de vreme, 2020 fiind ultimul său sezon real ca jucător de tenis cu normă întreagă. La despărțire, a pus înainte gloria și satisfacția pe care i le-au adus tenisul: „Am fost cea mai norocoasă persoană care și-a putut trăi visele. Am avut ocazia să pășesc pe teren în fiecare zi și să mă concentrez doar pe îmbunătățire, văzând unde mă va duce asta. Tenisul a fost dragostea și obsesia mea”.