Semnal de alarmă la Steaua! Ce mesaj a transmis conducerea echipei

Clubul de polo Steaua București se confruntă cu dificultăți tot mai mari, care afectează direct condițiile de pregătire ale sportivilor. Potrivit unei dezvăluiri făcute în cursul zilei de marți, 21 octombrie, în cadrul emisiunii iAMsport LIVE, realizată de Costin Ștucan, poloiștii au primit un mesaj prin care au fost anunțați că trebuie să își aducă apa de băut de acasă.

Această decizie vine după ce sponsorul care asigura apa potabilă pentru echipă a întrerupt colaborarea cu clubul. Este doar unul dintre semnele clare ale unei crize interne, având în vedere că, anterior, sportivilor li se comunicase că nu mai pot beneficia nici de masa de prânz oferită de club.

”Mi-a trimis cineva comunicarea internă de la echipa de seniori de la Steaua, echipa de polo. E clubul Armatei. Fiți atenți! 'Neața! Pentru o perioadă de timp, nu se știe cât, nu o să mai avem apă de băut. Nu mai este sponsor pentru așa ceva, deci vă recomand să vă luați apă de acasă'.

Asta după ce le-a fost scoasă mâncarea, prânzul, acum ceva vreme. Și scrie și în engleză, probabil că au ceva jucători străini. Băi, băiatule!”, a fost mesajul citit de Costin Ștucan, în cadrul emisiunii iAMsport LIVE.

Steaua începe cu stângul în grupele Euro Cup

Steaua București a debutat cu o înfrângere în faza grupelor LEN Euro Cup, fiind învinsă de formația sârbă Sabac, scor 9-11, într-un meci disputat recent.

Calificată în grupele competiției după un parcurs solid în grupa preliminară C, echipa roș-albastră a obținut două victorii importante: 14-8 cu Dinamo Tbilisi și 19-10 cu Rapid București. Singurul eșec din această fază a fost în fața croaților de la Solaris, scor 12-13, un rezultat care însă nu a pus în pericol calificarea mai departe.

Chiar dacă înfrângerea cu Sabac complică puțin parcursul în Euro Cup, Steaua rămâne în cursă și are șansa de a reveni în lupta pentru un loc în fazele eliminatorii, în funcție de rezultatele următoarelor meciuri din grupă.