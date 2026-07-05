Selecționerul Franței, ridiculizat pe internet după decesul mamei sale. Și jucătorii Paraguayului l-ar fi batjocorit: „Insulte, în special una dintre ele!”

Partida s-a desfășurat într-o atmosferă extrem de tensionată, așa cum anticipase chiar Deschamps, care a acuzat jucătorii paraguayeni de agresivitate, insulte și provocări repetate pe durata meciului.

Tehnicianul francez, în vârstă de 57 de ani, revenise recent la echipă după ce a lipsit de la partida cu Norvegia, pentru a participa la înmormântarea mamei sale, care s-a întâmplat după meciul cu Irak din faza grupelor.

Didier Deschamps a dezvăluit, după victoria obținută în fața Paraguayului, că a fost deranjat de comportamentul adversarilor, în special de cel al membrilor staffului tehnic sud-american. Selecționerul Franței a lăsat să se înțeleagă că unele dintre atacurile verbale au făcut referire la mama sa, decedată recent, interpretare împărtășită și de oficialii delegației franceze.

„Nu voi critica Paraguay. Fiecare echipă joacă așa cum vrea, deși m-aș fi descurcat mai bine fără insultele de pe banca adversă. În special, unele dintre ele!”, a declarat Deschamps, potrivit L’Equipe.

Ținta unei caricaturi controversate după tragedia din familie

Didier Deschamps a fost vizat și de o caricatură publicată de săptămânalul satiric Charlie Hebdo după decesul mamei sale. În ilustrație, selecționerul Franței era reprezentat având deasupra capului o urnă funerară pe care apărea inscripția „mamă”.

Selecționerul Paraguayului: „ Dacă aș fi auzit așa ceva, aș fi reacționat!”

După declarațiile lui Didier Deschamps, selecționerul Paraguayului, Gustavo Alfaro, a oferit propria versiune a evenimentelor. Tehnicianul argentinian a precizat că astfel de confruntări tensionate sunt normale în fotbal și a negat orice acuzație sugerată de antrenorul Franței.

„Nu, nu, nu, nu. Nu se poate coborî atât de jos în fotbal. Credeam că vorbiți despre dispute între jucători. Sigur, au existat dezacorduri, precum cele legate de decizia VAR, o parte cerând penalty, cealaltă contestând, dar nu, nu, nu. Sincer, eu nu am auzit așa ceva. Nu cred, pentru că îmi cunosc stafful, nu avem un comportament atât de josnic. Dacă aș fi auzit așa ceva, aș fi reacționat. Nu, nu, nu. Ar fi inacceptabil în orice circumstanță!”, a admis Alfaro.