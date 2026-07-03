Altercații uriașe în tabăra Egiptului înaintea duelului cu Australia. „Faraonii” au fost agresați de polițiștii americani în hotel

Tensiuni uriașe în tabăra Egiptului înaintea duelului cu Australia din șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026. O altercație a izbucnit în hotelul în care este cazată delegația africană, după intervenția forțelor de ordine împotriva unor suporteri care încercau să obțină autografe și fotografii de la jucători.

Potrivit publicației spaniole AS, incidentul a pornit în momentul în care mai mulți fani s-au apropiat de membrii delegației egiptene aflați în holul hotelului. Polițiștii prezenți la fața locului au intervenit pentru a-i îndepărta pe suporteri, iar situația a degenerat după ce selecționerul Hossam Hassan s-a arătat nemulțumit de modul în care un copil a fost împiedicat să se fotografieze cu fotbaliștii.

„Aceştia doreau să facă câteva fotografii de amintire cu jucătorii, dar agenţii de securitate au intervenit şi i-au tratat pe suporteri cu asprime, ceea ce l-a înfuriat pe Ibrahim Hassan!”, a declarat pentru publicaţie o sursă din cadrul delegaţiei.

În urma schimbului de replici, între reprezentanții Egiptului și agenții de poliție a izbucnit un conflict, în timpul căruia au avut loc îmbrânceli și altercații, potrivit sursei citate.

În ciuda incidentului, Egiptul se pregătește pentru partida cu Australia, programată vineri, de la ora 21:00. Echipa care se va impune va întâlni în optimile de finală câștigătoarea confruntării dintre Argentina și Capul Verde.