Acuzații de rasism înainte de Paraguay – Franța din optimile Cupei Mondiale. Schimb de replici între foste glorii ale fotbalului: „Sunt incapabili/O selecționată africană!”

Paraguay și Franța se vor întâlni din nou în optimile Cupei Mondiale, iar duelul programat în acest weekend este precedat de un schimb dur de replici între două dintre legendele celor două naționale, Jose Luis Chilavert și Christophe Dugarry.

Cele două reprezentative s-au mai confruntat în aceeași fază a competiției și la Cupa Mondială din 1998. Atunci, Franța, care avea să cucerească trofeul, s-a impus cu greu, scor 1-0, după un gol marcat de Laurent Blanc în minutul 113 al prelungirilor.

„Sunt incapabili, catastrofali!”

Înaintea noii confruntări, Christophe Dugarry, campion mondial cu Franța în 1998, a declarat că nu crede că Paraguay poate pune probleme actualei echipe a lui Didier Deschamps și i-a caracterizat pe sud-americani drept „incapabili”.

„Paraguay va încasa o bătaie zdravănă. Vor încerca să se apere, pentru că sunt incapabili, incapabili – repet de două ori ca să fie foarte clar – să construiască. Din punct de vedere ofensiv, sunt catastrofali!”, a transmis Christophe Dugarry, înaintea duelului din optimi.

„Franța este o selecționată africană!”

Afirmațiile fostului atacant francez au provocat reacția lui Jose Luis Chilavert, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria Paraguayului, care a răspuns într-un mod extrem de dur.

„Christophe, ai dreptate. La Cupa Mondială din 1998 am înfruntat Franța, iar acum Paraguay va întâlni o selecționată africană!”, a transmis Jose Luis Chilavert, prin intermediul unui mesaj postat pe platforma X.

Schimbul de replici are o încărcătură aparte și datorită statutului celor doi protagoniști. Jose Luis Chilavert este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Paraguayului, fostul portar reprezentând naționala sud-americană la Campionatele Mondiale din 1998 și 2002. De partea cealaltă, Christophe Dugarry a făcut parte din generația de aur a Franței, contribuind la cucerirea titlului mondial în 1998.