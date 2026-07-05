Franța a tremurat cu Paraguay, 1-0! Un penalty a decis calificarea în sferturile Cupei Mondiale, unde sunt așteptați de Maroc

Franța și-a asigurat prezența în sferturile de finală ale Campionatului Mondial după o victorie muncită, scor 1-0, în fața Paraguayului. Echipa pregătită de Didier Deschamps a dominat confruntarea, însă a întâmpinat mari dificultăți în fața defensivei sud-americane, reușind să facă diferența abia în repriza a doua, în urma unei faze analizate de arbitrajul video.

În sferturile de finală, francezii vor înfrunta Marocul, într-o partidă programată pe 9 iulie, la Foxborough, de la ora 23:00, ora României. În cazul unei victorii, Franța va disputa semifinala împotriva echipei care se va impune pe partea de tablou formată din duelurile Portugalia vs. Spania și SUA vs. Belgia.

Franța a dominat, dar a creat puține ocazii înainte de pauză

Francezii au început în atac și au fost aproape de deschiderea scorului încă din minutul 11, când centrarea lui Ousmane Dembele l-a căutat pe Bradley Barcola în fața porții, însă atacantul nu a reușit să ajungă la minge. În ciuda posesiei superioare, echipa lui Didier Deschamps a avut puține situații clare de gol.

Cea mai mare oportunitate a primei reprize i-a aparținut lui Manu Kone, în minutul 23, când șutul său deviat a trecut foarte puțin pe lângă poarta apărată de paraguayeni. Tensiunea și-a făcut simțită prezența spre finalul reprizei, iar în minutul 35 jucătorii celor două echipe au fost implicați într-un conflict care a fost stins rapid de arbitru.

VAR-ul a deblocat meciul pentru Franța

După pauză, Franța a continuat să preseze. Manu Kone a fost din nou aproape de gol în minutul 54, însă portarul Paraguayului a intervenit salvator și a respins în corner.

Momentul decisiv al partidei a venit în minutul 66. Intrat de puțin timp pe teren, Desire Doue a fost faultat în careu de Diego Gomez, iar arbitrul Tantashev a acordat lovitură de pedeapsă după consultarea imaginilor VAR.

Kylian Mbappe a executat fără greșeală penalty-ul în minutul 70 și a adus calificarea Franței în sferturile de finală. Atacantul a ajuns astfel la 19 goluri marcate la Campionatele Mondiale și la a șaptea reușită la actuala ediție, egalându-l pe Lionel Messi în fruntea clasamentului golgheterilor turneului.