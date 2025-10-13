Video Mesajul lui Mircea Lucescu din vestiarul naționalei. Calitatea pe care selecționerul a aprociat-o în mod special la jucători

FRF a dat publicității un video cu mesajul pe care selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) l-a avut în vestiarul tricolorilor imediat după victoria cu Austria, care ține vie flacăra speranței pentru calificarea directă, dar mai ales în urma ocupării locului doi sau prin Liga Națiunilor, la turneul final de anul viitor, găzduit de SUA, Canada și Mexic.

„Băi, băieți, sunteți inteligenți! Ați jucat cu o inteligență extraordinară. Pe urmă vin celelalte: tehnica, fizicul, dar inteligența ați pus-o în teren.

Eu n-am văzut la echipă să domini așa că noi și ăștia să nu aibă nicio ocazie! Ați închis tot, contraatacuri senzaționale. A venit golul când trebuia, putea să vină mult mai devreme. Bravo vouă! Vă felicit!”, a transmis Mircea Lucescu în vestiarul echipei naționale, fiind aplaudat de elevii săi.