Inter, prea mică pentru Arsenal. Trupa lui Chivu are trei înfrângeri la rând în Liga Campionior și a ieșit din Top 8

Cele trei înfrângeri din ultimele trei meciuri (ultima a venit marți seară, 1-3 cu Arsenal, la Milano) pun în pericol campania formației Inter în Liga Campionilor la fotbal. Acum, spectrul playoff-ului se profilează din ce în ce mai real. Inter confirmă că nu se descurcă împotriva celor mari.

Cristian Chivu (45 de ani) a acceptat înfrângerea împotriva lui Arsenal - a treia în ultimele trei meciuri din Liga Campionilor, după Liverpool și Atlético Madrid - cu o anumită filosofie. Antrenorul nerazzurrilor a recunoscut superioritatea tehnică a „tunarilor”, lăudându-le în special performanțele individuale, și nu a putut ascunde posibilitatea play-off-ului: „Așteptăm să vedem clasamentul de mâine, suntem întotdeauna pregătiți pentru ideea de a juca în play-off”. Inter mai are de disputat partida cu Borussia Dortmund.

A ieșit din G8

După înfrângerea suferită în fața lui Arsenal, Inter Milano a ieșit pentru prima dată în acest sezon din G8, grupul select de echipe care vor avansa direct în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Acest lucru evită adăugarea a două meciuri cruciale la un program deja încărcat, în primul rând pentru calificarea în faza următoare, iar în al doilea rând pentru o serie de beneficii, nu doar financiare, pe care accesul în optimile de finală le-ar aduce nerazzurrilor.

Inter se află pe locul nouă cu 12 puncte, încă la doar un punct în spatele lui PSG, Sporting Lisabona și Manchester City, care au jucat același număr de meciuri, și la două puncte în spatele lui Tottenham, clasată pe locul patru. Podiumul va rămâne, cel mai probabil, ocupat până la final de Arsenal, Bayern München și de Real Madrid.

Echipa lui Chivu ar putea însă să alunece mult mai mult în această seară: Atletico Madrid are un meci rămas împotriva lui Galatasaray, Liverpool este meci la Marsilia (De Zerbi ar ajunge din urmă Inter cu o victorie), Newcastle, Chelsea și Barcelona - împotriva lui PSV, Pafos și, respectiv, Slavia Praga - sunt candidate serioase la depășirea lui Inter, iar în final, Galatasaray și Juventus ar putea, de asemenea, să-i ajungă din urmă pe milanezi.

„Au fost mai puternici”

A treia înfrângere consecutivă în Liga Campionilor este una grea, distanțând Inter de calificarea directă în optimile de finală și amenințând să pună în pericol campania europeană a nerazzurrilor.

„Au fost mai puternici în ceea ce privește viteza, tehnica, intensitatea și mingea a doua”, a analizat antrenorul lui Inter. „Am avut o prestație bună în prima repriză, am fi putut chiar să aducem conducerea la 1-1. Apoi am avut ghinion. În repriza a doua, Arsenal și-a ridicat nivelul, pentru că fusese puțin îndrăzneață în prima repriză, iar schimbările au avut și ele un impact. Dortmund? Să așteptăm să vedem clasamentul mâine, suntem pregătiți pentru ideea de a juca în playoff. Există dezamăgire, mai ales pentru că împotriva lui Liverpool și Atletico am fi putut aduce acasă ceva mai mult. Dar o lună mai târziu, văd o creștere. Arsenal îi are pe Saka, Trossard și așa mai departe... În ceea ce privește motivația, băieții au fost impecabili de la început până la sfârșit”, a mai zis românul.