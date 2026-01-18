Singurul moment în care Cristi Chivu s-a revoltat la Inter și a băgat frica în jucători. „A făcut pereții vestiarului să tremure!”. Nimeni nu-l credea în stare

Înainte de returul dintre Inter și Udinese, câștigat de nerazzurri cu 1-0, presa italiană a relatat despre un moment delicat trăit de echipa din Milano în acest sezon, scoțând în evidență felul în care Cristi Chivu a reușit să preia controlul asupra vestiarului.

După eșecul din tur, 1-2 cu Udinese, Inter a suferit o nouă lovitură în derby-ul cu Juventus, pierdut spectaculos, 3-4, astfel că startul de sezon a fost sub așteptări, cu un singur succes în primele trei etape, 5-0 cu Torino.

„A făcut pereții vestiarului să tremure!”

Deși este apreciat pentru apropierea față de jucători, Chivu a avut o reacție neobișnuit de dură după aceste rezultate. În vestiarul de pe Allianz Stadium, tehnicianul român le-ar fi cerut ferm fotbaliștilor săi mai multă responsabilitate și concentrare, subliniind că erorile din finalurile de meci au costat echipa puncte importante și nu mai pot fi tolerate.

„În încercarea sa reușită de a crea o relație adevărată cu echipa, Cristian Chivu nu a folosit doar gesturi calde. Bineînțeles, era important să intre tiptil în vestiar, croindu-și un drum printre urmele dezastrului care s-a produs la finalul sezonului trecut.

Când a fost necesar însă, noul antrenor a apelat la o abordare dură, asigurându-se că anumite mesaje au fost transmise clar și rapid. În special în momentul în care a fost nevoit să oprească un trend care o ducea pe Inter către colaps încă din startul sezonului.

„A fost deosebit de deranjat de eșecuri!”

Eșecurile consecutive cu Udinese și Juventus nu au fost pe placul antrenorului român, care a fost deosebit de deranjat de modul în care acestea s-au produs. Din acest motiv, după meciul de pe Juventus Stadium, a făcut pereții vestiarului să tremure.

În acel moment, a solicitat ca jucătorii să crească nivelul de concentrare și de determinare, pentru ca echipa să nu mai piardă puncte importante!”, au scris italienii de la Corriere dello Sport.